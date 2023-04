Harry Potter: Una Serie TV è sempre più vicina, Warner Bros coinvolge J. K. Rowling

News Serie TV

HBO Max sarebbe a un passo da ordinare la tanto attesa serie ambientata nell'universo di Harry Potter: i romanzi rimangono il materiale di partenza.

La tanto chiacchierata e a lungo attesa serie tv basata sul franchise di Harry Potter potrebbe diventare presto realtà. Un report di Bloomberg rivela che Warner Bros. Discovery sarebbe a un passo dall'ordinare un progetto televisivo, destinato al servizio di video in streaming HBO Max. Stando alle indiscrezioni, sarebbe in trattative per essere coinvolta come produttrice esecutiva anche l'autrice dei romanzi della saga J. K. Rowling.

La serie tv ambientata nell'universo di Harry Potter: Cosa sappiamo

Di una serie live-action basata sui romanzi di successo di Rowling si parla fin da gennaio 2021 quando per la prima volta The Hollywood Reporter riferiva di alcune conversazioni tra Warner Bros e potenziali autori. Lo scoglio allora come adesso sarebbe stata solo J.K. Rowking che, possedendo tutti i diritti del franchise, avrebbe avuto l'ultima parola su tutto. I nuovi sviluppi, tuttavia, parlando di un coinvolgimento della scrittrice nel team di produzione.

Il nuovo progetto televisivo, ancora in cerca di un autore principale e di uno showrunner, dovrebbe attingere direttamente dai sette libri della saga. L'idea iniziale, secondo quanto riportato da Bloomberg, prevede che la potenziale serie tv si sviluppi per sette stagioni, cioè una per ogni romanzo (non attingerebbe, quindi, da materiali complementari come è stato fatto per i film di Animali fantastici). Al momento non sappiamo altro né sul cast né sui dettagli della trama.

Quando potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale?

Le trattative, in ogni caso, sarebbero ancora in corso e la potenziale serie tv non è stata ancora ufficializzata. Un annuncio potrebbe arrivare a breve, visto che Warner Bros. Discovery terrà domani un evento stampa per il lancio del suo nuovo servizio di video in streaming. Potrebbe essere il momento giusto per dare ufficialmente la notizia.

Quel che è certo è che la società non intende certo rinunciare a un franchise che al cinema ha fatto incassare più di 7 miliardi di dollari. Il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha sottolineato più volte l'importanza della saga, da sempre punta di diamante dello studio. Zaslav ha incontrato più volte la Rowling e si è espresso a sostegno dell'autrice quando è stata coinvolta in una controversia in seguito ad alcuni suoi commenti sulle questioni transgender ritenuti incresciosi.