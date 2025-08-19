TGCom24
Harry Potter: La Serie TV dà un volto ai fratelli Weasley
News Serie TV

Harry Potter: La Serie TV dà un volto ai fratelli Weasley

Emanuele Manta

HBO svela con una foto i giovani attori che interpreteranno i fratelli di Ron Weasley nell'adattamento televisivo di Harry Potter.

Harry Potter: La Serie TV dà un volto ai fratelli Weasley

Tenetevi pronti: un bel po' di rosso sta per entravi negli occhi! HBO ha svelato gli attori che interpreteranno i fratelli di Ron Weasley nell'adattamento televisivo di Harry Potter, la popolare serie di romanzi fantasy scritta da J.K. Rowling, attesa sui teleschermi per il 2027. L'annuncio, arrivato a riprese iniziate, è accompagnato da una foto che vede loro e il precedentemente annunciato Alastair Stout mostrarsi sorridenti all'obiettivo.

Harry Potter: Ecco chi interpreterà i Weasley nella Serie TV

Gli attori di The Last Kingdom Tristan Harland e Gabriel Harland e i relativamente esordienti Ruari Spooner e Gracie Cochrane saranno rispettivamente Fred, George, Percy e Ginny Weasley, i fratelli e la sorellina del Ron Weasley di Stout, che ricordiamo essere il migliore amico di Harry Potter e Hermione Granger, interpretati a loro volta da Dominic McLaughlin e Arabella Stanton. Sappiamo inoltre che l'altrettanto rossa Katherine Parkinson (Rivals) è stata scelta per il ruolo di Molly Weasley, la madre dei ragazzi, mentre non ha ancora un nome l'attore incaricato di dare vita a suo marito Arthur Weasley, personaggio che non appare nel primo romanzo della serie.

Harry Potter

HBO ha presentato la serie tv come un "adattamento fedele" dei popolari romanzi della Rowling, "ricco di dettagli fantastici e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potter adorano da oltre 25 anni". Il resto del cast include John Lithgow (Dexter) nei panni di Albus Silente, Janet McTeer (Kaos) di Minerva McGranitt, l'inatteso Paapa Essiedu (Progetto Lazarus) di Severus Piton, Nick Frost (Star Wars: Skeleton Crew) di Rubeus Hagrid, Lox Pratt e Johnny Flynn (Ripley) di Draco e Lucius Malfoy e molti altri.

