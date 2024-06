Harry Potter: HBO sceglie showrunner e regista della serie tv, ed è una coppia da Emmy

News Serie TV

Francesca Gardiner e Mark Mylod, già dietro le quinte della premiatissima Succession, guideranno rispettivamente come showrunner e regista l'attesa serie tv basata sui libri di Harry Potter.

A HBO iniziano a fare sul serio con la chiacchierata serie tv basata sui libri di Harry Potter. Annunciato nel lontano aprile 2023, il progetto è andato avanti molto lentamente nei mesi scorsi, con molte conversazioni dietro le quinte e pochissime, se non zero, anticipazioni trapelate. Ora finalmente c'è una notizia concreta che ci fa capire che finalmente i lavori potranno partire: Francesca Gardiner e Mark Mylod saranno rispettivamente showrunner e regista della serie. Si tratta di due nomi che hanno già lavorato in passato con HBO, in particolare dietro le quinte della premiatissima serie Succession.

Harry Potter: I dettagli della Serie TV

Dalle notizie precedenti sappiamo soltanto che la serie, che coinvolge come produttrice esecutiva la scrittrice J.K. Rowling, promette di essere estremamente fedele ai libri. Il progetto, che potrà contare su un cast nuovo di zecca rispetto ai film, terrà impegnato il team di produzione per un periodo di circa 10 anni (probabilmente pari a 7 stagioni, tante quanti sono i libri). L'obiettivo è quello di far conoscere le storie del maghetto più amato da un'intera generazione - quella dei Millennial - anche ai più giovani. Sappiamo, inoltre, che è coinvolto anche il produttore dei film David Heyman. Il debutto su HBO è previsto per il 2026.

Un team di Succession per Harry Potter: Chi sono Francesca Gardiner e Mark Mylod

Nei mesi scorsi sono trapelate indiscrezioni sugli sceneggiatori che stavano proponendo le loro idee a Max (adesso, però, il progetto è stato trasformato in originale HBO, come parte di un ripensamento della strategia di business di Warner Bros. Discovery). Si facevano tanti nomi di potenziali showrunner (come Tom Moran e Kathleen Jordan), ma ora sappiamo che Francesca Gardiner - premio Emmy come produttrice di Succession - ha "battuto" i concorrenti. Nella serie su Harry Potter lavorerà come showrunner e produttrice esecutiva. Mark Mylod, che ha diretto diversi episodi di Succession, incluso il bellissimo finale, dirigerà più episodi e sarà anche lui produttore esecutivo. Anche lui si è portato un premio Emmy a casa per aver diretto l'acclamato terzo episodio della quarta stagione di Succession, Le nozze di Connor. Tra le serie che ha diretto in passato ci sono anche Il Trono di Spade e Entourage, sempre in casa HBO.