Harry Potter: Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell nella serie TV di HBO

L'attore di The Crown Bertie Carvel è stato scelto per interpretare il personaggio di Cornelius Caramell nell'attesa serie basata sui libri di Harry Potter.

Si svela, un tassello alla volta, il cast dell'attesissima serie tv basata sull'universo di Harry Potter. L'ultimo nome trapelato (anticipato da Deadline ma non ancora confermato da HBO) è quello di Bertie Carvel, premiato attore britannico noto per i suoi ruoli in The Crown e Dalgliesh, che interpreterà il Ministro della Magia Cornelius Caramell (Cornelius Fudge in originale).

Harry Potter: Nella serie ci sarà anche Cornelius Caramell

Carvel (che vedremo su HBO anche nel nuovo spin-off de Il Trono di Spade, Il Cavaliere dei Sette Regni) entrerà nel mondo magico di J.K. Rowling con un ruolo ricorrente. Il personaggio di Caramell è ben noto ai fan della saga: Ministro della Magia durante gli anni formativi di Harry a Hogwarts, è celebre per la sua politica ambigua e per il modo in cui ha gestito (o piuttosto ignorato) la minaccia di Lord Voldemort. Sul grande schermo era stato interpretato da Robert Hardy, presente in quattro film da La Camera dei Segreti.

Il resto del cast e la trama della serie

Bertie Carvel si unirà a un cast, già in gran parte rivelato, che include i giovani Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) e Arabella Stanton (Hermione Granger) oltre a John Lithgow (Dexter) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (Kaos) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (Progetto Lazarus) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (Hot Fuzz) nel ruolo di Rubeus Hagrid (nomi già trapelati) e di Luke Thallon (La Favorita) nel ruolo del professore Quirinius Raptor e Paul Whitehouse (Alice in Wonderland) in quello di Argus Gazza, il custode di Hogwarts.

La serie, descritta come un "adattamento fedele" dei romanzi, sarà girata a partire da quest'estate presso i celebri studi Warner Bros Leavesden, gli stessi che hanno ospitato i film. Ogni stagione sarà dedicata a un singolo libro della saga e approfondirà così diversi aspetti del mondo creato da Rowling (direttamente coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva). Al timone del progetto c'è la showrunner Francesca Gardiner, affiancata dal regista Mark Mylod, noto per il suo lavoro su Succession. Tra i produttori esecutivi ci sono anche David Heyman (già produttore della saga cinematografica), Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. Il debutto sul piccolo schermo dovrebbe avvenire (su HBO Max, prossimo a sbarcare anche in Italia) tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.