Harlan Coben's Shelter: Data e teaser trailer del nuovo thriller YA di Prime Video

La nuova serie si basa sull'omonimo romanzo del 2011 scritto dal pluripremiato autore statunitense, primo della serie su Mickey Bolitar, spin-off della longeva serie su Myron Bolitar.

Sarà un'estate senza fiato, e non per il probabile caldo eccessivo. Prime Video ha annunciato che Harlan Coben's Shelter, la sua nuova serie thriller tratta dall'omonimo romanzo young adult dell'omonimo scrittore statunitense, primo di una serie di grande successo, sarà disponibile in streaming dal 18 agosto, ogni venerdì con un nuovo episodio (tre la prima settimana) fino al 22 settembre. La piattaforma ne ha diffuso il primo teaser trailer e anche la prima foto ufficiale (potete vederla qui in alto).

La trama e il cast di Harlan Coben's Shelter

Scritta dallo stesso Coben con Allen MacDonald (Tredici) e diretta da Patricia Cardoso, Harlan Coben's Shelter racconta la storia di Mickey Bolitar, un ragazzo che dopo la morte improvvisa di suo padre inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Qui si ritrova rapidamente invischiato nella misteriosa scomparsa di una studentessa della sua scuola, Ashley Kent, fatto che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità. Con l'aiuto dei suoi amici - l'inventivo Spoon e la riservata Ema -, Mickey tira via la sonnolenta facciata di Kasselton per rivelare un oscuro sottosuolo che potrebbe contenere risposte a decenni di sparizioni, morti e leggende... e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Il cast della serie include Jaden Michael (Colin in bianco e nero) nel ruolo di Mickey Bolitar, Constance Zimmer (Big Sky) di Shira Bolitar, Adrian Greensmith di Arthur 'Spoon' Spindell, Abby Corrigan (Castle Rock) di Ema Winslow, Tovah Feldshuh (Crazy Ex-Girlfriend) di Bat Lady, Sage Linder di Rachel Caldwell e Brian Altemus (Pretty Little Liars: Original Sin) di Troy.