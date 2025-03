Happy Face, cosa fare se tuo padre è un feroce serial killer? Il trailer ufficiale della nuova serie di Paramount+

News Serie TV

Il trailer ufficiale del nuovo crime drama di Paramount+ Happy Face, ispirato alla storia vera dell'omonimo serial killer.

Ispirata a una storia vera, la nuova serie di Paramount+ Happy Face racconta la vicenda di Melissa Reed, figlia di Keith Jesperson, meglio conosciuto come il serial killer delle faccine sorridenti, le stesse che disegnava nelle numerose lettere che inviava ai media e alle autorità dopo i suoi efferati delitti. Come mostra il trailer ufficiale, dopo decenni di assenza di contatti, Keith torna prepotentemente nella vita della figlia e lei deve scoprire se un uomo innocente sta per essere messo a morte per un crimine commesso dal padre.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie con Annaleigh Ashford e Dennis Quaid - HD

Happy Face: La trama e il cast della serie tv

Nella serie, la star di Masters of Sex Annaleigh Ashford interpreta Melissa Moore. Lei aveva 15 anni quando apprese che suo padre era l'assassino noto come Happy Face. In prigione per i suoi crimini, quest'ultimo trova il modo di rientrare nella vita della figlia, prendendosi il merito di un'altra vittima. Melissa lavora come truccatrice al "The Dr. Greg Show" e quando Happy Face (Dennis Quaid, Lawman: La storia di Bass Reeves) telefona al programma dicendo di voler parlare solo con lei, quest'ultima non può fare altro che rivelare la propria vera identità.

Mentre si lascia trascinare in questa storia, accompagnata dal conduttore dello show, Greg (David Harewood, Supergirl), e dalla produttrice del segmento true crime dello stesso, Ivy (Tamera Tomakili, Winning Time), Melissa, che è sposata con Ben (James Wolk, Zoo), il quale sperava di essersi lasciati tutto quel trauma e quella tensione alle spalle per sempre, scopre l'impatto che suo padre ha avuto sulle famiglie delle vittime e affronta la resa dei conti definitiva con la propria identità.

Happy Face è una creazione degli ideatori di Evil e The Good Wife Robert e Michelle King e di Jennifer Cacicio (Your Honor). In Italia il crime drama debutterà su Paramount+ il 21 marzo e sarà disponibile in streaming ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana).