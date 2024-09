Happy Days: La reunion di Henry Winkler e Ron Howard agli Emmy per i 50 anni della serie cult

News Serie TV

Durante la cerimonia di conseegna dei 76esimi Emmy Awards c'è stato spazio per la nostalgia: reunion anche del cast di West Wing.

Come ogni anno, la cerimonia di premiazione degi Emmy Awards ci regala reunion memorabili. Quest'anno sono saliti sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles Henry Winkler e Ron Howard, protagonisti di una sitcom rimasta nel cuore di molti, Happy Days. L'occasione erano i festeggiamenti per il 50esimo anniversario della sitcom cult in cui i due interpretavano gli indimenticabili amici Arthur "Fonzie" Fonzarelli e Richie Cunningham. Ma, a proposito di anniversari, è andata in scena anche un'altra reunion, stavolta per i 25 anni di un'altra serie che ha fatto la storia della tv cioè West Wing - Tutti gli uomini del presidente. Il cast quasi al completo è salito sul palco per celebrare uno show durato sette stagioni e che si è portato a casa, negli ani 26 Emmy.

Happy Days: La reunion di Fonzie e Richie agli Emmy

Per celebrare i 50 anni di Happy Days, Winkler e Howard si sono salutati in una ricostruzione di uno dei set più noti dello show: Arnold's Drive-In, ovvero il ristorante dove si riuniva il gruppo di giovani protagonisti. I due attori sono saliti sul palco per presentare i candidati per la miglior regia in una serie comica, ma prima Howard ha scherzato dicendo che nel loro set mancava palesemente la musica. "Ho una soluzione, però", ha detto, suggerendo che Winkler avrebbe dovuto dare al jukebox uno dei colpi che Fonzie era solito dare. "Innanzitutto, sono fuori allenamento", ha detto Winkler. Ma Howard ha insistito dicendo: "Hai frequentato la Yale School of Drama, Henry! Dai, sai che puoi farcela". Così Winkler ha dato un colpo "alla Fonzie" ed è partita la sigla di Happy Days, tra gli applausi del pubblico.

Happy Days, creata da Garry Marshall, ha debuttato nel 1978 ed è durata 11 stagioni su ABC. La serie ruota attorno alle vicende dei Cunningham (tipica rappresentazione di una famiglia di media borghesia degli anni '50 e '60) nella città di Milwaukee, nel Wisconsin, e della cerchia di amici attorno ai figli adolescenti. È stata un grande successo di pubblico, tuttavia ha vinto solo un Emmy per il miglior montaggio; ma Winkler, Ross e il regista Jerry Paris sono stati nominati più volte durante gli anni di messa in onda della serie.

West Wing: Il cast celebra i 25 anni della serie agli Emmy

Per celebrare i 25 anni di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente erano presenti sul palco Martin Sheen (che ha interpretato il presidente Jed Bartlet), Allison Janney (capo dello staff CJ Cregg), Dulé Hill (l'assistente personale di Bartlet Charlie Young), Richard Schiff (direttore delle comunicazioni Toby Ziegler) e Janel Moloney (assistente senior del vice capo dello staff Donna Moss). Il gruppo ha presentato i candidati all'Emmy per la migliore serie drammatica e ha riflettuto su come 25 anni fa l'ideatore Aaron Sorkin e gli sceneggiatori dovettero immaginare scenari politici drammatici che invece oggi sono all'ordine del giorno. Janel Moloney, infine, ha invitato gli spettatori a registrarsi per votare il prossimo novembre.

West Wing ha debuttato nel 1999 ed è andata in onda per sette stagioni su NBC. Il dramma ha seguito lo staff di una fittizia amministrazione democratica durante i suoi due mandati alla Casa Bianca. Ha vinto 26 Emmy, compreso quello come migliore serie drammatica per quattro anni di fila.