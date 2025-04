Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion

News Serie TV

I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days Day": la reunion è già storica.

Il 15 gennaio 1974 Happy Days debuttava in madrepatria e, in poco tempo, la sitcom che raccontava le disavventure della famiglia Cunningham è diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop a livello globale. Cinquant'anni dopo, quattro dei protagonisti si sono incontrati per la prima volta in pubblico, regalando ai fan nostalgici un'emozionante reunion. L'occasione è arrivata all'evento Steel City Con di Pittsburgh dove Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most sono apparsi insieme sul palco accolti dai calorosi applausi del pubblico. I quattro attori hanno ricordato gli anni trascorsi sul set della serie e hanno poi posato per una foto già storica.

Happy Days: La reunion degli attori a Pittsburgh

Dal palco della convention, le star di Happy Days hanno fatto emozionare i fan ricordando aneddoti legati alla serie e parlando del rapporto che hanno costruito negli anni. Ron Howard ha scherzato dicendo che sembrava fossero passati "solo 50 minuti" e non 50 anni. "Ci stiamo davvero divertendo tantissimo, è fantastico ritrovarci in questo modo," ha aggiunto Howard. La serie, che ha conquistato milioni di spettatori dal 1974 al 1984, raccontava le vicende della famiglia Cunningham e dei loro amici a Milwaukee negli anni '50 e '60. Ron Howard ha lasciato lo show nel 1980, dopo la settima stagione, ma il legame tra gli attori è rimasto intatto nel tempo. Sebbene si siano incontrati più volte in privato, questa è stata la prima volta in 50 anni che si sono riuniti in pubblico.

Henry Winkler, che interpretava l’iconico Fonzie, ha voluto ricordare l’importanza del creatore della serie, Garry Marshall, definendolo "un genio della scrittura" che ha saputo creare non solo una serie di successo, ma anche un gruppo unito e affiatato. "Eravamo davvero una squadra," ha detto Winkler, sottolineando come il rispetto e la collaborazione fossero alla base del rapporto tra i membri del cast. "Nessuno si sentiva superiore all’altro. Eravamo tutti uguali, e questo è stato fondamentale per il nostro successo", ha detto. Anche Ron Howard ha condiviso un pensiero simile, affermando che Happy Days è stata "un’esperienza di vita unica". "Abbiamo condiviso divertimento e sintonia, e quel tipo di magia non si è mai spenta," ha aggiunto.

È nato l'Happy Days Day

Durante l'evento, è stato annunciato che il 5 aprile è stato ufficialmente dichiarato "Happy Days Day" nella contea di Allegheny, in Pennsylvania, un riconoscimento che ha reso la giornata ancora più significativa per gli attori e i fan. I quattro hanno ricevuto un certificato in onore della serie (che hanno esibito nella foto che vedete in alto), segno di quanto la sitcom e l'evento siano stati importanti per gli abitanti del posto.

Prima di questo incontro, Ron Howard e Henry Winkler si erano già ritrovati sul palco in occasione degli Emmy Awards del 2024 per celebrare il 50° anniversario di Happy Days. In quell'occasione, i due attori erano saliti sul palco, ricreando l'atmosfera dell'iconico Arnold's Drive-In, la fittizia tavola calda che ha fatto da sfondo a tanti momenti memorabili dello show. Adesso, dopo 50 anni, la reunion di ben quattro ex membri del cast di Happy Days è la conferma del fatto che la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Un bel messaggio sia per i fan della serie che per tutti gli altri.