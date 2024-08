News Serie TV

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Max Pezzali svela l'origine del nome 883, in attesa della serie Sky

di Carolina Mautone 26 agosto 2024 1

In una nuova featurette, l'ultima del ciclo "Max incontra Max", il frontman degli 883 parla della sua passione per le Harley-Davidson con Elia Nuzzolo: Hanno ucciso l'Uomo Ragno arriva l'11 ottobre su Sky e in streaming su NOW.