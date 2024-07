Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Max Pezzali racconta al suo alter ego la Milano degli anni '90 nella nuova featurette della serie

News Serie TV

Con protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggoli, la serie che racconterà la leggendaria storia degli 883 debutterà l'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Max Pezzali incontra il Max della dramedy Sky Original, Elia Nuzzolo, nella seconda pillola con scene inedite di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. La nuova serie, diretta da Sydney Sibilia e prodotta da quest'ultimo insieme a Matteo Rovere con Sky Studios e Groenlandia, debutterà l'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nella nuova clip, intanto, il vero Max Pezzali racconta al suo alter ego nella serie le avventure vissute nella Milano degli anni '90.

Speciale: Gli outfit degli 883 nella Milano by Night: Max incontra Max - HD

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Gli outfit degli 883 nella nuova clip

Come sopravvivono due ragazzi della provincia, precisamente di Pavia, in una città piena di opportunità ma anche di difficoltà come Milano negli anni '90? Per due giovani che per la prima volta iniziano a sperimentare l’essere adulti, le nuove mode e il successo Milano e Pavia sembrano due realtà lontanissime. Eppure con grande entusiasmo, curiosità e ingenuità i giovani Max Pezzali e Mauro Repetto agli albori della loro carriera scoprono la Milano dei primi anni ’90, un periodo emozionante e fondamentale per il successo di una delle band più iconiche di quel decennio. Max Pezzali racconta come, anche con outfit improponibili, lui e Repetto riuscirono in modo impacciato e divertente a stare al passo con una città che sembrava poterli aiutare a sfondare con il loro nuovo progetto musicale.

La trama della serie Sky Original

Diretta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio) e da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 è una dramedy che in otto episodi racconta una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia. Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile) rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.

Max, un ragazzo che ama i fumetti e la musica americana, è un anticonformista in una città dove non c'è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato gli studi per seguire nuove amicizie e serate punk, è arrivata inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela però una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove Max si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende Max e Mauro inseparabili e i due, insieme, comporranno le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma si può sopravvivere al successo restando uniti?