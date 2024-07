Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Max incontra Max in una featurette della serie Sky Original

News Serie TV

La serie tv che racconta "La leggendaria storia degli 883" andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dall'11 ottobre.

Poiché l'11 ottobre, giorno d'uscita dei primi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è ancora lontano, Sky ci aiuta a familiarizzare con i protagonisti, i personaggi e la storia della sua nuova serie originale Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 con una featurette, la prima di una serie, in cui il vero Max Pezzali racconta al suo alter ego sullo schermo, il quasi esordiente Elia Nuzzolo, quei primi anni trascorsi a scrivere e registrare in una tavernetta canzoni che si sarebbero trasformate in veri e propri inni generazionali.

Nuovo Teaser Trailer: La nascita degli 883: Max incontra Max - HD

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: La nuova serie tv di Sky e NOW

Diretta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio) e da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La legendaria storia degli 883 racconta la storia dietro le prime note, i primi accordi, le prime canzoni degli 883 all'inizio degli anni '90, nate in una tavernetta di casa Pezzali a Pavia, dove presero forma entrambi i primi due album della band, Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord sud ovest est: due lavori che immortalavano in maniera nitidissima una generazione, diventati in breve la colonna sonora di un intero decennio.

Max, un ragazzo che ama i fumetti e la musica americana, è un anticonformista in una città dove non c'è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato gli studi per seguire nuove amicizie e serate punk, è arrivata inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela però una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove Max si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro (Matteo Oscar Giuggioli, Il filo invisibile). La musica rende Max e Mauro inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a restare uniti?