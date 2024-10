Hanno ucciso l'Uomo Ragno, la nostra intervista a Sydney Sibilia e ai protagonisti: "Non uccidete il vostro Uomo Ragno"

News Serie TV

Debutta l'11 ottobre su Sky e in streaming su NOW la serie che ripercorre la leggendaria storia degli 883, la band formata da Max Pezzali e Mauro Repetto interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Li abbiamo intervistati insieme al regista e ideatore Sydney Sibilia.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno, in arrivo dall'11 ottobre su Sky e in streaming su NOW con i primi due episodi, è una serie che parla di provincia, di amicizia e di sogni. Soprattutto di sogni. Quei sogni che gli 883 nel 1992 hanno condensato nel loro primo grandissimo successo, cioè il brano che dà il titolo alla serie. Perché prima o poi succede a tutti: si cresce, si cambia, i sogni che avevamo da ragazzini spesso vengono messi da parte. In poche parole: qualcuno - "chi sia stato non si sa" - uccide il nostro Uomo Ragno interiore, quel superpotere che sta nei nostri sogni. Siamo partiti proprio da questa riflessione e, nella nostra video intervista al regista e creatore Sidney Sibilia e ai protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli abbiamo chiesto quando è successo, a loro, che qualcuno abbia ucciso il loro Uomo Ragno. Ma è proprio questo uno dei messaggi che ci vuole dare la serie e che Sibilia, anche durante la nostra chiacchierata, sottolinea con forza: mai rinunciare a quella scintilla che ci portiamo dentro, al nostro superpotere. Guardate qui sotto cosa ci hanno raccontato.

Hanno ucciso L'Uomo Ragno: La trama e il cast della serie Sky Original

Hanno ucciso L'Uomo Ragno è un dramedy coming-of age-perché, di fatto, racconta la storia di due poco più che adolescenti che ce la fanno. Diventano una delle band più popolari di sempre. Due compagni di banco per caso in un liceo di Pavia, Max Pezzali e Mauro Repetto, danno il via a una storia di un successo travolgente. Max e Mauro sono due classici “underdog”: un nerd appassionato di musica punk e un ragazzo entusiasta della vita. Grazie alla musica, diventano amici e gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Due che da soli, forse, non sarebbero andati lontano, ma che insieme hanno dato inizio a una leggenda arrivata fino a noi.

Oltre ai protagonisti, nel cast della serie ci sono Davide Calgaro nei panni di Cisco, Edoardo Ferrario in quelli del produttore Pierpaolo, Ludovica Barbarito nel ruolo di Silvia, interesse amoroso di Max, e poi Alberto Astori nella parte di Sergio Pezzali, il padre di Max, Roberta Rovelli che è Alba Pezzali, la madre di Max, Roberto Zibetti nel ruolo di Claudio Cecchetto e Angelo Spagnoletti nel ruolo di Lello, un personaggio che - senza saperlo - con la sua storia cambierà la vita di Max e Mauro. Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).