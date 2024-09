Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Il trailer ufficiale della serie Sky racconta le origini della leggenda 883

News Serie TV

L'attesa serie, diretta da Sydney Sibilia e prodotta da quest'ultimo insieme a Matteo Rovere, debutterà l'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

In Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto sono due sognatori che riescono a trasformare un fallimento in un'opportunità, il desiderio di due ragazzi di provincia in un fenomeno di portata nazionale. E Sydney Sibilia, da sempre appassionato narratore di storie di underdog - i "perdenti" che alla fine ce la fanno -, racconta la loro storia in una serie che sa di nostalgia, di ricordi e di emozioni di una coppia che diventano emozioni collettive. Manca poco più di un mese al debutto di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, dall'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e finalmente la serie si mostra in un ritmato trailer ufficiale che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno ci racconta la storia di questi due amici e compagni di banco (interpertati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) che negli anni '90, quando ancora non avevano neppure terminato la scuola superiore, danno vita a un progetto musicale che esplode e diventa qualcosa fuori dal loro controllo. Sviluppato come un coming-of-age, il dramedy si sofferma anche sulle storie personali, sugli amori, sulla vita di provincia di questo duo che, partendo da Pavia, è diventato iconico. Tutto inizia quando, dopo la bocciatura, Max si trasferisce in un nuovo liceo e lì incontra Mauro. La musica rende i due amici inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma cosa succede quando il successo li travolge?

Diretta da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio), Hanno Ucciso l'Uomo Ragno è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC). La serie è una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) ed è prodotta da Matteo Rovere e dallo stesso Sydney Sibilia. L'appuntamento è per l'11 ottobre, poi gli otto episodi andranno tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie (oltre a essere ovviamente disponibili sempre on demand).