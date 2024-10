Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il debutto è da record: Nuovo titolo Sky Original più visto degli ultimi 8 anni

News Serie TV

La serie che racconta la leggendaria storia degli 883 ha attirato più di un milione 300mila spettatori in una settimana.

La nostalgia anni '90 batte forte su Sky e NOW e fa volare Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 al debutto. La serie diretta da Sydney Sibilia, Alice Filippi e Francesco Ebbasta parte fortissimo e segna già un record: con più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, è la nuova serie Sky Original debuttante più vista su Sky degli ultimi 8 anni. Intanto domani, 18 ottobre, saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW gli episodi 3 e 4, due episodi significativi: nel primo Max e Mauro, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sfiorano per la prima volta il successo ma affrontano anche l'esame di maturità, nel secondo le loro strade si dividono: ma per quanto?

Hanno Ucciso l'Uomo Ragno: La storia di due 'underdog' che ce l'hanno fatta

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max e Mauro sono due classici underdog: un nerd e un entusiasta, affossati nella nebbia di Pavia, che grazie alla musica diventano amici e capaci di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Negli episodi 3 e 4 la maturità è vicina ma Max e Mauro hanno studiato poco, concentrati sulla loro musica. I due ricevono una telefonata: Radio Deejay li vuole come ospiti su Italia 1 nel programma condotto da Jovanotti. Per i due è l’occasione della vita ma ci sono così tante cose che potrebbero andare storte… senza dimenticare che l’esibizione è il giorno prima dell’orale della maturità!

Cosa si fa dopo essere andati in televisione? Max e Mauro non la pensano allo stesso modo e, dopo una discussione, smettono di parlarsi. Inizia così l'estate e le loro strade sembrano dividersi, Mauro farà l'animatore e Max l'autista di ambulanze. Silvia (Ludovica Barbarito) intanto ha qualche problema col suo attuale ragazzo e si confessa proprio con Max che è ancora innamorato di lei. Quando a Max viene un'idea, però, l’unico con cui può parlarne è proprio Mauro.