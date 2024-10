Hanno ucciso l'Uomo Ragno, gli ascolti crescono: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6 e una clip in anteprima

News Serie TV

La serie che racconta la storia degli 883 continua a piacere al pubblico che la premia con ascolti record: domani, 25 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW due nuovi episodi. Ecco tutte le anticipazioni.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 continua ad appassionare gli spettatori. Dopo aver raggiunto il record di nuova serie Sky Original debuttante più vista su Sky degli ultimi 8 anni, la serie creata da Sydney Sibilia consolida il suo successo. Il terzo e quarto episodio si mantengono sopra 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, facendo registrare un +3% sulla performance dei primi due nella prima settimana e più 5 punti percentuali come permanenza del pubblico. Domani, 25 ottobre, arrivano su Sky e in streaming su NOW gli episodi 5 e 6 (che precedono il gran finale previsto per il 1° novembre). Cosa dobbiamo aspettarci? Vi sveliamo tutte le anticipazioni dei nuovi episodi e inganniamo l'attesa con una clip in anteprima tratta dall'episodio 5. Nel video, che vedete qui sotto, Max Pezzali e Mauro Repetto (Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) tornano da Milano dopo aver raggiunto un grande e inaspettato risultato: la loro Non me la menare uscirà presto in radio grazie all'intuizione di Claudio Cecchetto.

Clip: Una Clip in anteprima dell'episodio 5 - HD

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6

I nuovi episodi, quinto e sesto diretti da Francesco Ebbasta e Alice Filippi rispettivamente, iniziano a spianare ai due amici di Pavia la strada del successo. Max e Mauro arrivano a Milano, Non me la menare è piaciuta molto e ora devono scrivere un album. Viene affidato loro un produttore e una stanza in una casa condivisa e affollata da modelle. La vita a Milano è affascinante ed eccitante per due ragazzi di provincia, ma quel nuovo ambiente non aiuta il loro processo creativo. Riusciranno a scrivere e registrare l'album in tempo?

Nel sesto episodio Max e Mauro tornano a Pavia da sconfitti. Ispirati dalla noiosa vita di provincia scrivono Con un deca e chiamano subito il loro produttore Pierpaolo (Edoardo Ferrario). Il pezzo funziona ma non è ancora abbastanza, ci vuole un'altra canzone, qualcosa di potente e deve arrivare in fretta. Accompagnando Pierpaolo, Max e Mauro trovano l’ispirazione per una nuova canzone, una che potrebbe cambiare la loro vita.

Foto: Lucia Iuorio