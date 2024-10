Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Domani il finale su Sky e NOW, le anticipazioni degli episodi 7 e 8

News Serie TV

Appuntamento con il gran finale della serie che racconta la storia degli 883 domani 1° novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: Max e Mauro hanno raggiunto il successo, e ora? Tutte le anticipazioni degli episodi 7 e 8.

Arriva a conclusione la prima stagione di una serie che è già un successo consolidato, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883. Domani 1° novembre arrivano su Sky e in streaming su NOW gli episodi 7 e 8, quelli finali, mentre la serie creata da Sydney Sibilia e diretta da quest'ultimo insieme ad Alice Filippi e Francesco Ebbasta continua a macinare numeri. Gli ascolti, già da record al debutto, sono cresciuti costantemente di settimana in settimana e anche negli ultimi 7 giorni hanno superato 1 milione e 300mila spettatori, facendo registrare un ulteriore +3% sulla performance della settimana precedente. I primi due episodi, invece, sono stati visti finora da 2 milioni di spettatori medi. Negli episodi finali Max e Mauro, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, hanno ormai dato vita al tormentone estivo del 1992, eppure nessuno sa chi siano questi due ragazzi di Pavia. L'occasione arriva quando devono esibirsi per Radio Deejay all'Aquafan di Riccione: il successo darà loro alla testa?

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: Le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Il brano Hanno ucciso l’Uomo Ragno è la hit dell’estate ma nessuno sa chi sono gli 883 e la vita di Max e Mauro non è affatto cambiata, non sono neanche diventati ricchi. Mauro sogna di fare un tour promozionale ma Max è distratto da Silvia: lei ora è single e lui non ha mai smesso di amarla. Arriva una proposta: Max e Mauro parteciperanno… al Cantagiro.

Max sogna una vacanza con Silvia, ma, dopo il successo televisivo, ci sono grandi piani per gli 883: il concerto di fine stagione dell’Aquafan di Riccione. Per Mauro è un sogno che si realizza, una villa tutta per loro, tante feste e tante ragazze. Max invece sente la mancanza di Silvia che sente si sta già allontanando da lui. E non è finita qui… bisogna anche incidere un nuovo disco a breve, devono mettersi al lavoro. Arrivano, così, le prime scelte sofferte da fare: a cosa dovranno rinunciare? Per fortuna pare che scopriremo tutto in una seconda stagione già confermata da Sydney Sibilia e in arrivo prossimamente.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k). Quest'ultimo ha diretto proprio gli episodi 7 e 8, oltre al quinto.

Foto: Lucia Iuorio