Hannah Simone raggiunge Gina Rodriguez nella comedy Not Dead Yet

La star di New Girl interpreterà una mamma lavoratrice ed ex ragazzaccia.

Hannah Simone torna in tv con un ruolo regolare più di quattro anni dopo New Girl. L'attrice britannica ha firmato con ABC per affiancare Gina Rodriguez (Ugly Betty, Superstore) nella comedy attesa in tv per la prima metà del prossimo anno Not Dead Yet, scritta dagli stessi Casey Johnson e David Windsor di This Is Us e Non fidarti della str**** dell'interno 23.

La trama di Not Dead Yet e il ruolo di Hannah Simone

Basata sul libro del 2020 di Alexandra Potter Confessions of a Forty-Something F**k Up, Not Dead Yet ruota attorno a Nell Stevens (Rodriguez), una donna che, tornata da poco single, al verde, e sentendosi vecchia e un autentico disastro alla soglia dei 40 anni, prova a rimboccarsi le maniche per riprendere in mano la vita e la carriera che si era lasciata alle spalle 10 anni fa. Un tempo una giornalista di successo, Nell aveva mollato tutto per aiutare il suo fidanzato a far decollare il suo ristorante. Dopo la loro rottura, non può che accettare l'unico lavoro che è riuscita a ottenere - scrivere necrologi - che all'inizio sembra un passo indietro ma alla fine potrebbe essere esattamente ciò di cui ha bisogno per andare avanti.

Simone, che negli ultimi anni ha lavorato soprattutto come doppiatrice, interpreterà Sam, un nuovo personaggio creato successivamente all'ordine della serie. Una collega di Nell, Sam è la responsabile della sezione Life & Style del giornale, una mamma lavoratrice e un'ex ragazzaccia che ha acquisito sicurezza e ora sembra saper gestire qualsiasi situazione con facilità e una borsa da mamma ben organizzata. Tuttavia, sotto la superficie, Sam fatica a sopportare tutto e sente la mancanza dei suoi giorni spensierati da single quando erano solo lei e Nell contro il mondo. È combattuta tra i suoi grandi obiettivi professionali e la nostalgia della persona che era prima dei figli e della carriera. Ora spera che il ritorno di Nell la aiuti a trovare un equilibrio.