Hamburg Distretto 21: In streaming su Infinity+ il poliziesco ambientato ad Amburgo

News Serie TV

La longeva serie tv tedesca è disponibile sul servizio streaming con la recente stagione 14 e le precedenti.

La lotta alla criminalità è una delle poche cose di questo mondo a non avere confini. Ovunque ci si trovi, c'è un crimine sconvolgente che chiede di essere risolto e un colpevole da assicurare alla giustizia. In entrambi i casi, molti più di uno purtroppo. Sappiamo tutto o quasi del modo di condurre un'indagine qui in Italia e ancora di più negli Stati Uniti; sono tanti i polizieschi che ci hanno appassionato nel corso degli anni. Ma cosa avviene nel resto del mondo? I servizi streaming hanno portato nelle nostre case molte realtà rimaste finora più o meno sconosciute. Realtà interessantissime, anche nella loro drammaticità, che meritano (e pretendono) di essere scoperte. Perché c'è dell'appagamento, se vogliamo del terapeutico, nel vedere i buoni avere - quasi sempre - la meglio sui cattivi. Su Infinity+ è disponibile con diverse stagioni (inclusa la più recente arrivata in Italia, la quattordicesima) e centinaia di episodi il crime drama tedesco Hamburg Distretto 21. Ambientata ad Amburgo, seconda città più popolosa del Paese e suo porto sul mondo, la serie segue le vicende degli uomini e delle donne dell'omonima stazione di polizia, ma anche dei medici dell'ospedale EKH, la cui assistenza è indispensabile alle indagini.

Hamburg Distretto 21: Dentro la storia

Racchiusa tra il fiume e i canali e situata in un palazzo neogotico di moda nel Secondo Ottocento, la stazione di Hamburg Distretto 21 è guidata da Martin Berger (interpretato da Peer Jäger), un bravo capo, molto alla mano, capace di valorizzare i suoi uomini e prendere le loro difese quando la situazione lo richiede. La sua squadra comprende investigatori di grande esperienza e qualche novellino; agenti che prediligono l'azione oppure spiccano per il loro acume. In ciascun episodio li vediamo seguire un caso diverso - un tentato omicidio mascherato da incidente sul lavoro, la scomparsa di due fratelli adolescenti, un furto al Museo Marittimo Internazionale, un incidente stradale con omissione di soccorso, l'aggressione a un transessuale ecc. - mentre nel frattempo ci addentriamo nelle rispettive vite private, che in alcuni casi hanno punti di contatto non sempre facili. Berger, ad esempio, è felicemente sposato ed è il padre affettuoso di una bambina che col tempo diventa un'adolescente problematica. Melanie Hansen (Sanna Englund), bravissima nel suo lavoro, spicca invece per la sua enorme sfortuna con gli uomini, tra relazioni - anche coi colleghi - che semplicemente non funzionano e nelle quali a volte si è ritrovata ingannata se non peggio.

Ma fate attenzione a chi scegliete di affezionarvi. Chi ha una certa dimestichezza con questo genere, saprà che una squadra non rimane la stessa per sempre. Anche in Hamburg Distretto 21 ci sono personaggi che a un certo punto vanno via, scelgono altre strade oppure si ritrovano in una posizione diversa dopo una promozione. Lo stesso Berger smette di essere il vertice della squadra durante l'ottava stagione, con il Wolf Haller di Hannes Hellmann subentrato come suo sostituto. Rispetto al predecessore, Haller è un uomo asciutto, sicuramente non il più simpatico nella stanza, anzi piuttosto severo e indifferente rispetto a certe ricorrenze, incluse quelle che lo riguardano direttamente. E poi ci sono i medici dell'EKH. La Dott.ssa Jasmin Jonas è un volto storico del reparto (dopo quasi 400 episodi Gerit Kling è ancora lì), sopravvissuta a ogni tipo di tragedia. Reduce da diverse missioni umanitarie in varie parti del mondo, Jonas, tanto competente quanto rispettosa e umana, è la nipote di Berger. Con lei per un certo periodo vediamo lavorare la Dott.ssa Helen Anneza (Dennenesch Zoudé), un personaggio che a un certo punto ha un coinvolgimento con una delle donne del Distretto 21.