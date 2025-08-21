Half Man: La star di Baby Reindeer Richard Gadd nelle prime foto della nuova serie di HBO

News Serie TV

HBO e BBC mostrano le prime immagini di Half Man, la nuova serie tv con Richard Gadd e Jamie Bell nei panni di due "fratelli".

Dimenticate l'indifeso Donny Dunn di Baby Reindeer. Nella sua nuova serie Half Man, in arrivo nel 2026 su HBO e BBC (in Italia in streaming sul servizio prossimo al debutto HBO Max), il vincitore di tre Emmy Richard Gadd sfoggia grossi muscoli e un taglio di capelli da duro. Potete vederlo nelle prime foto ufficiali del drama di sei episodi, insieme al co-protagonista Jamie Bell (Billy Elliot).

Half Man: La trama della nuova serie tv di Richard Gadd

Creata, scritta, prodotta e interpretata da Gadd e diretta da Alexandra Brodski e Eshref Reybrouck, Half Man racconta la storia dei "fratelli" Niall (Bell) e Ruben (Gadd), separati da tempo. L'arrivo di Niall al matrimonio di Ruben causa un'esplosione di violenza che ci catapulta indietro nelle loro vite. In quasi 40 anni di storia dagli anni '80 ad oggi, "questa serie ambiziosa coprirà gli alti e bassi della relazione tra i due fratelli, dal loro incontro da adolescenti alla loro rottura da adulti, con tutti i momenti belli, brutti, terribili, divertenti, arrabbiati e difficili lungo il percorso". La sinossi ufficiale aggiunge che Half Man "catturerà l'energia selvaggia di una città in cambiamento, persino di un mondo in cambiamento, e cercherà di dare una risposta alla difficile domanda... Cosa significa essere un uomo?".

Mitchell Robertson (Curfew) e Stuart Campbell (The Winter King) interpretano le versioni più giovani di Niall e Ruben. Il resto del cast include Neve McIntosh (Shetland), Marianne McIvor (L'amante di Lady Chatterley), Charlie De Melo (Rivals), Bilal Hasna (The Agency: Central Intelligence), Julie Cullen, Amy Manson (Bodies), Philippine Velge (The Serpent Queen), Stuart McQuarrie (The Rig), Piers Ewart, Scot Greenan (Robin Hood - L'origine della leggenda), Charlotte Blackwood e Calum Manchip.