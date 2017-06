Gypsy: Il trailer ufficiale del thriller psicologico con Naomi Watts

Una sorta di In Treatment con una nota sensuale e provocatoria, diretta non a caso anche dalla regista di Cinquanta sfumature di grigio Sam Taylor-Johnson, la nuova serie tv di Netflix Gypsy si mostra con il trailer ufficiale in attesa del debutto il 30 giugno dei primi dieci episodi.

"Le peggiori bugie sono quelle che diciamo a noi stessi" recita la tagline della serie, nella quale la nominata a due Oscar Naomi Watts (The Impossible, 21 grammi: Il peso dell'anima) interpreta Jean Halloway, una terapista che si lascia coinvolgere in relazioni intime e pericolose con le persone che fanno parte delle vite dei suoi pazienti. Il resto del cast include Billy Crudup (Spotlight), Sophie Cookson (Kingsman: Il cerchio d'oro), Lucy Boynton (Assassinio sull'Orient Express), Karl Glusman (Animali Notturni), Melanie Liburd (Dark Matter), Poorna Jagganthan e Brenda Vaccaro.