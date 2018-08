Guerra e Pace: Stasera su Canale 5 la miniserie evento

Amori, intrighi ed epiche battaglie al centro della ricostruzione di un capolavoro senza tempo. È Guerra e Pace, un colossal tv campione di ascolti nel Regno Unito, adattamento del popolare romanzo omonimo di Lev Tolstoj, che arriva in Italia per la prima volta in chiaro mercoledì 29 agosto alle ore 21:25 su Canale 5.

La miniserie di 6 episodi racconta come le vite di tre giovani aristocratici di San Pietroburgo si incrociano e si intrecciano in un triangolo di amore, passione e conflitto nel suggestivo scenario di una Russia del 1805 invasa dalle truppe napoleoniche. Paul Dano è Pierre Bezuchov, il figlio illegittimo di un ricco conte e un'anima persa e fuori posto nell'alta società. James Norton interpreta invece Andrej Bolkonskij, il suo migliore amico, un uomo brillante ma infelice nel quale arde il desiderio di confrontarsi con il campo di battaglia. Entrambi vivono un amore tormentato per la giovane Nataša Rostova (ruolo interpretato da Lily James), vivace e sensibile erede di una nobile famiglia di Mosca. Con la minaccia napoleonica ormai alle porte, i tre non immaginano che le loro vite, le loro convinzioni e il destino di un paese intero stanno per essere cambiati per sempre.

Più di 7 milioni di spettatori hanno premiato nel Regno Unito questa pregevole trasposizione del racconto di Tolstoj. Oltre ai costumi sontuosi e agli scenari suggestivi, Guerra e pace si avvale di location storiche dove sono stati girati momenti di forte impatto e cruciali per lo svolgimento della storia. Un esempio è la famosa scena del ballo che segna l'inizio dell'amore tra Nataša e il principe Andrej, girata nelle sale del Palazzo di Caterina, la bellissima residenza estiva degli zar di Russia a sud-est di San Pietroburgo.

Canale 5 proporrà gli episodi in tre serate. Dopo il primo appuntamento di questa sera, la miniserie proseguirà lunedì 3 settembre, per concludersi poi il mercoledì successivo, 5 settembre. Qui di seguito, il trailer originale.