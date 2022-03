Grown-ish: Sei membri del cast originale non torneranno nella quinta stagione

News Serie TV

La comedy di Freeform spin-off di Black-ish è stata già rinnovata ma dovrà rinunciare ad alcuni dei suoi protagonisti: ecco chi ha lasciato la serie.

Il finale della quarta stagione di Grown-ish, andato in onda negli Stati Uniti su Freeform ieri sera, ha rappresentato un po' la fine di un'era (in Italia, lo ricordiamo, la quarta stagione arriva invece su Disney+ il prossimo 20 aprile). Zoey (Yara Shahidi) e le sue amiche si sono laureate alla California University of Liberal Arts e per loro inizia un nuovo capitolo. Non c'è da meravigliarsi quindi se, nonostante il rinnovo per una quinta stagione arrivato qualche settimana fa, la serie dovrà fare a meno di alcuni dei protagonisti. TVLine riferisce che sono ben 6 i membri del cast originale che hanno lasciato la serie: si tratta dell'interprete di Ana Francia Raisa (forse anche perché nel frattempo è impegnata a tempo pieno anche in How I Met Your Father), Emily Arlook (Nomi), Chloe Bailey (Jazz), Luka Sabbat (Luca), Halle Bailey (Sky) e Jordan Buhat (Vivek).

Grown-ish: Le anticipazioni della quinta stagione

Questi addii preparano il terreno per una quinta stagione che vedrà invece il ritorno di Yara Shahidi (Zoey), Trevor Jackson (Aaron), Diggy Simmons (Doug) e l'arrivo di un nuovo gruppo di studenti che includerà anche il già annunciato Andre Johnson Junior noto a tutti semplicemente come Junior (interpretato dal veterano di Black-ish Marcus Scribner). Nel finale della stagione 4 - attenzione alle anticipazioni - Zoey e Aaron che si sono trasferiti a New York, quindi non è chiaro cosa o chi li riporterà sulla costa occidentale nella quinta stagione (sempre se hanno davvero intenzione di fare ritorno a Los Angeles).

Le dichiarazioni degli showrunner

“Francia, Emily, Chloe, Halle, Luka e Jordan faranno sempre parte della famiglia di Grown-ish. Questa nuova stagione non significa un addio, stiamo solo espandendo il mondo della serie; ci sarà sempre una porta aperta per il loro ritorno", hanno detto gli showrunner Zakiyyah Alexander e Courtney Lilly a TVLine. "Per la quinta stagione, siamo entusiasti di approfondire le trame di Zoey, Aaron e Doug nelle loro avventure post-laurea e dare il benvenuto a un nuovo gruppo di studenti della California University che includerà anche Junior".