Grown-ish 6: Il trailer della stagione finale accompagna Zoey e Junior verso l'età adulta

Lo spin-off di Black-ish in Italia è disponibile in streaming su Disney+.

Dopo quasi 10 anni, prepariamoci a dire addio all'universo -ish, nato da Black-ish nel 2014, con la sesta e ultima stagione dello spin-off Grown-ish. La rete via cavo americana Freeform ha diffuso il primo trailer del capitolo finale che arriverà con la prima parte negli Stati Uniti il prossimo 28 giugno (in Italia vedremo i nuovi episodi prossimamente su Disney+). Guardatelo qui sotto.

Grown-ish: Una comedy di formazione

Grown-ish segue la figlia di Dre e Rainbow Johnson, Zoey Johnson (Yara Shahidi), nel suo viaggio verso l'età adulta quando inizia a prequentare il college alla Cal U scoprendo che non tutto lontano da casa Johnson è come aveva immaginato. Dalla quinta stagione, è entrato nel cast a tempo pieno Marcus Scribner, l'interprete di suo fratello Andre 'Junior' Johnson, già apparso occasionalmente negli episodi precedenti.

Le anticipazioni della stagione finale

Già nella quinta stagione, dopo la laurea di Zoey e dei suoi amici, il racconto si è spostato su Junior (che, nonostante non sia più così piccolo, suo padre continua a chiamare così). Tutti, comunque, si ritroveranno a un bivio nella stagione finale. Nel trailer vediamo Andre (Anthony Anderson) dire a suo figlio di essere orgoglioso di lui perché ha completato due interi semestri al college; allo stesso tempo è preoccupato perché non ha ancora scelto la specializzazione. Nel frattempo, Zoey pensa di aver trovato un modo per "rivitalizzare" la sua linea di abbigliamento, e Aaron (Trevor Jackson) è orgoglioso dell'amico Doug (Diggy Simmons).

Le guest star

Il capitolo finale di Grown-ish chiuderà col botto ospitando diverse prestigiose guest star provenienti dal mondo della musica e non solo: tra loro Kelly Rowland, i rapper Latto e NLE Choppa e il cantante R&B Omarion. E ancora Lil Yachty and Anderson .Paak e i Free Nationals.