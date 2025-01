Grosse Pointe Garden Society: Il trailer del nuovo mystery drama di NBC che ricorda Desperate Housewives

News Serie TV

Annunciate inoltre nuove aggiunte al cast, tra cui la star di New Amsterdam Jocko Sims.

Grosse Pointe Garden Society, il nuovo mystery drama dell'americana NBC che in molti stanno paragonando a Desperate Housewives, creato guarda caso da una delle sue principali sceneggiatrici, Jenna Bans, per la rete già dietro le quinte di Good Girls, si mostra in un sugoso trailer, introducendo il pubblico agli scandalosi avvenimenti del club di giardinaggio di una graziosa periferia che fa loro da contorno.

La trama e il cast di Grosse Pointe Garden Society

Creata con Bill Krebs e in onda negli Stati Uniti dal 23 febbraio, Grosse Pointe Garden Society segue quattro membri di un club di giardinaggio dei sobborghi, tutti provenienti da percorsi di vita diversi, coinvolti in omicidi e dispetti mentre lottano per far fiorire le loro vite convenzionali. Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) è Birdie, un'autrice di successo, descritta come una donna titolata, ricca, a volte autodistruttiva e tossica, ma non senza un velo di dolore sotto la facciata. AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) veste i panni di Alice, un'insegnante di liceo amata dagli studenti e una sognatrice i cui più grandi desideri le stanno crollando addosso. Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto) interpreta Catherine, un'agente immobiliare e una madre infelicemente sposata di due bambini piccoli, la quale colma parte della sua solitudine con un segreto molto succoso. Ben Rappaport (Outsourced) è invece Brett, che ha messo da parte il suo sogno di avviare un'attività di restauro di automobili affinché sua moglie (ora ex moglie) potesse terminare la scuola di legge.

Il resto del cast include Matthew Davis (Legacies) nei panni di Joel, un poliziotto sposato al quale Birdie inizia a interessarsi; Alexander Hodge (Insecure) di Doug, il marito di Alice, che un tempo sognava di diventare un artista di successo e ora riempie le giornate dipingendo insegne per ristoranti locali; Nancy Travis (L'uomo di casa) di Patty, la madre autoritaria di Doug, un'arrampicatrice sociale che muore dalla voglia di diventare nonna e non si fa problemi a entrare negli affari di Alice e Doug sul motivo per cui ci stanno mettendo così tanto ad avere un figlio; e Felix Avitia (A casa di Raven) di Ford, il figlio di Joel e Misty, uno studente poco ispirato, sorpreso dall'improvviso interesse di Birdie nell'aiutarlo a farsi strada nel mondo.

Quattro nuove aggiunte al cast della serie tv

Nel frattempo, si apprende di altre quattro aggiunte al cast della nuova serie tv: Jocko Sims (New Amsterdam), Nora Zehetner (Grey's Anatomy), Saamer Usmani (Il problema dei 3 corpi) e Josh Ventura (Dion). Ricorreranno rispettivamente nei panni di Tucker, il marito di Catherine, un uomo pretenzioso, egocentrico, sprezzante e che dà priorità a tutto fuorché a sua moglie; Melissa, l'ex moglie di Brett, ora sposata con Connor; Gary, un agente immobiliare che ha una tresca con Catherine; e Connor, il nuovo marito di Melissa, un avvocato di successo socio dello studio legale per cui lavora anche quest'ultima.