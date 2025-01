Grimm potrebbe tornare in tv con un reboot: Ecco cosa sappiamo

News Serie TV

Il drama soprannaturale con David Giuntoli aveva salutato il pubblico nel 2017. Il nuovo progetto sta coinvolgendo il team creativo originale.

Grimm ha un'altra storia da raccontare. I co-ideatori David Greenwalt e Jim Kouf stanno collaborando con il servizio streaming Peacock allo sviluppo di un reboot del loro apprezzato drama soprannaturale per NBC terminato nel 2017 dopo sei stagioni. Secondo Deadline si tratta di un film tv, scritto dal creatore di Drop Dead Diva Josh Berman e da lui prodotto a livello esecutivo con Greenwalt e Kouf.

Grimm potrebbe tornare in tv con un film reboot

Grimm ha visto David Giuntoli vestire i panni di Nick Burkhardt, un detective della omicidi di Portland e l'ultimo discendente di un'antica stirpe di Grimm, esseri in grado di vedere il lato oscuro, le "bestie selvagge" che si nascondono in alcune persone (note come Wesen), dalle quali tenere al sicuro l'umanità. In questa fase, i dettegli del reboot sono tenuti segreti. Si ritiene che abbia legami con la serie per accontentare i fan di lunga data, ma potrebbe essere facilmente accessibile anche per i nuovi spettatori che non hanno familiarità con la mitologia originale, attraverso l'introduzione di una nuova storia e di nuovi personaggi. Si vocifera inoltre che il successo dell'iniziativa potrebbe aprire a ulteriori interazioni.

Per ora nessuna parola neppure sul possibile ritorno di qualche volto familiare. Oltre a Giuntoli, il cast originale includeva Bitsie Tulloch, Claire Coffee, Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Bree Turner, Reggie Lee, Sasha Roiz e Jacqueline Toboni. La notizia di un potenziale reboot di Grimm arriva diversi anni dopo quella dello sviluppo a NBC di uno spin-off incentrato su un personaggio femminile, una Grimm. All'epoca si disse che la serie avrebbe affondato le proprie radici nella mitologia originale, esplorando nuovi epici misteri e nuovi pericoli.