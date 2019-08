Grey's Anatomy: Un personaggio potrebbe tornare nella stagione 16

News Serie TV

Il medical drama di successo tornerà in onda negli Stati Uniti il 26 settembre.

"Sto cercando di riportare qualcuno" nella serie. Con queste parole, rilasciate al sito TVLine in occasione del recente TCA press tour estivo, la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff riaccende un barlume di speranza in quei tanti che nel corso delle stagioni - e siamo alla sedicesima! - hanno sperato nel ritorno di uno dei tanti amati personaggi che hanno lasciato il Grey Sloan Memorial Hospital.

"C'è qualcuno che spero possa fare la sua ricomparsa quest'anno, [ma] è un grande forse. Ci sto provando" ha aggiunto Vernoff, ovviamente rifiutandosi di rivelare l'identità dell'ex membro del cast che sta inseguendo, né i dettagli delle circostanze che lo coinvolgerebbero (per esempio, il numero di episodi).

Difficile dire se la persona in questione sia un ex protagonista o un personaggio secondario. In entrambi i casi, dopo 342 episodi, la scelta è ampia. È più probabile che si tratti di un personaggio ancora in vita (R.I.P. Dottor Stranamore, sigh), ma non sarebbe neppure la prima volta del medical drama in una linea temporale diversa, tecnica narrativa che rende possibile praticamente qualsiasi cosa.

Grey's Anatomy tornerà in onda negli Stati Uniti il 26 settembre, mentre in Italia una data non è stata ancora annunciata da FoxLife. Ricordiamo che la serie di successo è stata già rinnovata per una diciassettesima stagione.