Grey's Anatomy: Tornerà mai Cristina Yang? Risponde, ancora una volta, Sandra Oh

I fan non si arrendono all'idea di aver detto addio per sempre a uno dei personaggi più amati di Grey's Anatomy, la dottoressa Yang, e quindi ciclicamente sperano in un suo ritorno: accadrà mai? La diretta interessata è tornata sull'argomento.

È la domanda che tormenta Sandra Oh su ogni dannato red carpet che si trova a calcare: tornerà mai in Grey's Anatomy? Da quando ha lasciato l'amato medical drama, ormai quasi ben 10 anni fa, tutti chiedono all'attrice se prima o poi si farà vedere nuovamente nei panni della sua Cristina Yang, uno dei personaggi a cui i fan sono rimasti più affezionati. E così anche all'anteprima della nuova serie Il Simpatizzante (The Sympathizer) dove recita insieme a Robert Downey Jr. e ad altri, un giornalista di Entertainment Tonight ha chiesto a Sandra Oh se questo ritorno in Grey's Anatomy, tanto auspicato, diventerà mai realtà. Ecco cosa ha risposto l'attrice.

Grey's Anatomy 20: C'è speranza per un ritorno di Cristina?

Una serie come Grey's Anatomy che dura da 20 stagioni ha dato la possibilità a tantissime sue star che erano uscite di scena di tornare per un cameo. Lo hanno fatto negli anni, per esempio, T. R. Knight (George), Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Jesse Williams (Jackson) e di recente anche Jessica Capshaw (Arizona). Perché allora non lo prende in considerazione anche Sandra Oh? "Adoro che le persone siano ancora così coinvolte", ha dichiarato l'attrice a Entertainment Tonight sul rappeto rosso. "A un certo punto ho pensato 'Ma dai, dai'. Ma ora lo adoro. Mi fa piacere che tu me lo abbia chiesto, perché Cristina Yang ovviamente è vicina e cara al mio cuore", ha aggiunto. Ma tornare a indossare il camice, evidentemente, è tutt'altra cosa visto che Oh non è stata così ottimista. "Devo dirlo, non succederà tanto presto", ha infatti aggiunto infrangendo le speranze dei fan.

Cristina è ancora presente nell'universo di Grey's Anatomy

Brillante cardiochirurgo e migliore amica di Meredith, Cristina Yang è uscita di scena nel finale della decima stagione di Grey's Anatomy trasferendosi in Svizzera. Negli anni, tuttavia, gli sceneggiatori hanno sempre inserito riferimenti al personaggio mostrandoci anche i messaggi che lei e Meredith si scambiavano. Proprio perché Cristina è ancora viva e vegeta, gli spettatori non hanno mai perso le speranze di ritrovarla prima o poi al Grey Sloan Memorial Hospital. Sandra Oh, da parte sua, si è sempre mostrata poco incline a riprendere il ruolo che l'ha resa famosa. Tre anni fa, ospite del podcast Asian Enough del Los Angeles Times, aveva definito la serie creata da Shonda Rhimes "un'esperienza del passato" e ancora adesso non sembra aver cambiato idea.

Intanto, vi ricordiamo che Grey's Anatomy è stata da poco rinnovata per una ventunesima stagione mentre la stagione 20 debutterà in Italia dal prossimo 25 aprile in streaming su Disney+.