Grey's Anatomy si sposta su Disney+: Ecco quando esce la stagione 18 in Italia

I nuovi episodi del seguitissimo medical drama arriveranno in esclusiva sulla piattaforma di video in streaming da mercoledì 27 ottobre.

Finalmente abbiamo una data e una collocazione per i nuovi episodi di Grey's Anatomy in Italia. Se fino a qualche giorno fa, infatti, i fan italiani del medical drama non sapevano dove avrebbero potuto seguire le vicende dei dottori del Grey Sloan Memorial quest'anno, adesso abbiamo una certezza: la stagione 18 di Grey's Anatomy debutterà in Italia in esclusiva su Disney+ a partire da mercoledì 27 ottobre.

Grey's Anatomy 18 arriva in streaming su Disney+

Dopo 17 stagioni, dunque, Grey's Anatomy abbandona la storica collocazione sui canali Fox di Sky (e sulla piattaforma streaming di NOW) per approdare, è il caso di dirlo, a casa. Come sappiamo, infatti, la serie è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. Le prime 17 stagioni della serie sono già disponibili sulla piattaforma da qualche mese mentre i nuovi episodi arriveranno a cadenza settimanale e, a un certo punto, si spera quasi in contemporanea con la programmazione americana di ABC (dove intanto sono andati in onda i primi 3 episodi della nuova stagione). Disney+ non ha ancora fatto sapere nulla invece sulla programmazione della quinta stagione dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19. Ma supponiamo che anche quest'ultimo approderà direttamente in streaming sul servizio, anche perché le due serie ormai sono sempre più legate.

Grey's Anatomy: Le novità della stagione 18

Finora la stagione 18 di Grey's Anatomy - forse l'ultima, ma è ancora presto per dirlo - sembra proprio quella dei grandi ritorni. La star più attesa è sicuramente Kate Walsh che riprenderà il ruolo della dottoressa Addison Montgomery (la vedremo per la prima volta nel quarto episodio di questa diciottessima stagione). Torneranno, inoltre, anche Abigail Spencer nei panni della dottoressa Megan Hunt, la sorella di Owen, e Kate Burton in quelli della madre di Meredith Ellis Grey (in un flashback o in un sogno, visto che come sappiamo il personaggio è deceduto diverse stagioni fa). Non mancheranno le sorprese, soprattutto per Meredith che ritroverà qualcuno di speciale dal suo passato.

Intanto, vi lasciamo qui in basso il poster ufficiale italiano della stagione 18 di Grey's Anatomy diffuso da Disney+.