Grey's Anatomy riunisce le sorelle Halliwell di Streghe

Alyssa Milano e Holly Marie Combs appariranno in un episodio della stagione 16.

Un pezzo del Potere del Trio varcherà le porte del Grey-Sloan Memorial Hospital. La rete americana ABC ha annunciato che Alyssa Milano e Holly Marie Combs, famose per aver interpretato le sorelle Phoebe e Piper Halliwell nella serie di culto degli anni Duemila Streghe, appariranno entrambe in un episodio della stagione 16 di Grey's Anatomy in onda negli Stati Uniti il 10 ottobre.

Come se questo non fosse di per sé sufficientemente entusiasmante, le prime indiscrezioni (sempre poche quando si tratta di Grey's Anatomy) dicono che le due guest star interpreteranno... due sorelle! E la foto in alto è un'anteprima. Il ruolo le riunisce con la showrunner del medical drama Krista Vernoff, che ha contribuito alla stesura di ben 50 episodi di Streghe (Charmed nella versione originale).

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy debutterà oltreoceano il 26 settembre. L'arrivo in Italia, invece, è previsto per il 28 ottobre, come sempre su FoxLife e in streaming su NOW TV.