Grey's Anatomy rinnovata per la stagione 21 e raggiunge un nuovo record

News Serie TV

Il medical drama più longevo della tv americana, in onda dal 2005, è inarrestabile e la creatrice Shonda Rhimes ringrazia i fan: "Non sarebbe stato possibile senza di voi".

I dottori del Grey Sloan Memorial Hospital continueranno a farci compagnia. La rete americana ABC ha rinnovato Grey's Anatomy, una delle sue punte di diamante, per la stagione 21. In questo modo la serie creata da Shonda Rhimes non solo consolida il suo primato di medical drama più longevo della tv americana, raggiunto già nel 2019, ma diventa ufficialmente anche la serie in prima serata più longeva nella storia di ABC.

Grey's Anatomy: Gli ascolti della stagione 20

Il rinnovo per una ventunesima stagione arriva tre settimane dopo il debutto della ventesima che, a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori, avrà solo 10 episodi. Negli Stati Uniti la serie va in onda tradizionalmente il giovedì sera e, con una media di 3,5 milioni di spettatori e un rating dello 0.5 nel target demografico 18-49 anni, la stagion 20 finora ha superato i numeri della stagione 19 beneficiando anche dell'accostamento nella stessa serata di 9-1-1, acquisita da FOX e pure appena rinnovata per una stagione 8. In Italia i nuovi episodi di Grey's Anatomy saranno disponibili prossimamente in streaming su Disney+ ma una data d'uscita ufficiale non è stata ancora annunciata.

I ringraziamenti di Shonda Rhimes

La creatrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes ha reagito su Instagram alla notizia del rinnovo della serie che a partire dal 2005 ha attraversato tanti traguardi e superato molti scogli; in ultimo il recente cambio di showrunner con la produttrice esecutiva Meg Marinis subentrata alla showrunner di lunga data Krista Vernoff. Rhimes ha condiviso una foto con il cast scattata nel 2015 in occasione del 250esimo episodio. "Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per il fatto di essere ancora sui vostri schermi, nei vostri salotti e nei vostri cuori quasi 10 anni dopo", ha scritto l'ideatrice vicino alla foto. "Grey's è qualcosa che ho fatto oltre 20 anni fa e sono incredibilmente orgogliosa che sia stata rinnovata per la 21esima stagione. Onestamente questo non sarebbe stato possibile senza di voi che vi interessate alle storie che racconto, senza il talentuoso cast, gli autori e la troupe. Wow", si conclude il post.