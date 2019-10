Grey's Anatomy: La stagione 16 introduce un nuovo, affascinante dottore

News Serie TV

Richard Flood di Shameless si unisce al cast come ricorrente.

Nel corso degli anni, Grey's Anatomy ha perso molti dei suoi amati protagonisti. L'unico aspetto positivo di tutto ciò è che, il più delle volte, questo ha spianato la strada all'arrivo di altri interessanti dottori. Come sembra esserlo Cormac Hayes, un nuovo affascinante personaggio che il medical drama di ABC ha affidato all'attore di Shameless Richard Flood.

Una presenza ricorrente nei prossimi episodi della stagione 16, il Dott. Hayes è il nuovo primario di chirurgia pediatrica, assunto dal Grey Sloan Memorial Hospital come sostituto di Alex Karev. Come ricorderà chi ha seguito gli episodi precedenti, il personaggio interpretato da Justin Chambers è stato licenziato, così come lo è stato Richard Webber (James Pickens Jr.). Da allora, i due dottori sono stati visti al Pacific Northwest General Hospital.

L'attuale showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff, conosce molto bene Shameless, avendoci lavorato come produttrice esecutiva, sebbene non nel periodo in cui Flood vi interpretava il fidanzato di Fiona (nelle stagioni 8 e 9). Nel frattempo, i fan italiani di Meredith & Co. saranno felici di sapere che i nuovi episodi hanno i giorni contati: il debutto è fissato per lunedì 28 ottobre alle ore 21:00 su FoxLife.

