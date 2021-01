Grey's Anatomy: Katherine Heigl non approva l'uscita di scena di Alex Karev

News Serie TV

L'interprete della dottoressa Izzie Stevens ha detto la sua a proposito del discusso destino riservato al personaggio di Justin Chambers la scorsa stagione.

Alla fine Katherine Heigl ha rotto il silenzio a proposito dell'uscita di scena da Grey's Anatomy del personaggio di Alex Karev, interpretato da Justin Chambers. A distanza di quasi un anno dalla messa in onda dell'episodio con il quale è stato detto addio a Karev, l'interprete di Izzie ha detto la sua commentando per la prima volta le modalità con cui è stata giustificata la partenza di Alex (che coinvolge, come sappiamo, indirettamente anche il suo personaggio, Izzie Stevens). Ma il suo giudizio non è certo clemente.

Grey's Anatomy: Cosa è successo ad Alex Karev

Come sappiamo, Justin Chambers ha deciso improvvisamente di lasciare Grey's Anatomy nel bel mezzo della sedicesima stagione, lo scorso anno, non permettendo agli sceneggiatori di scrivere per lui un finale nel quale il suo personaggio apparisse sullo schermo. Nell'episodio di addio ad Alex, il sedicesimo della stagione 16, il dottor Karev spiegava tramite alcune lettere ai colleghi (e a sua moglie Jo) il motivo per il quale aveva deciso di lasciare immediatamente Seattle: si era riunito con la sua ex moglie Izzie Stevens dopo aver appreso di essere padre di due gemelli, dati alla luce da Izzie dopo un'inseminazione artificiale a cui si era sottoposta anni prima.

"L'addio di Alex? Una mossa da str***o", il parere di Katherine Heighl

Ospite di Entertainment Tonight, Katherine Heigl ha sostenuto di non aver visto l'episodio in questione ma, riferendosi ad Alex e alla sua decisione di lasciare la moglie Jo (Camilla Luddington), ha detto: "Ma non stava insieme a qualcuno? Senti, non ti sembra una mossa da str***o?". Non era dello stesso avviso, evidentemente, la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff la quale aveva cercato di giustificare la scelta creativa dicendo: "Alla fine avevamo tre opzioni: far morire Alex lontano dalle telecamere, lasciarlo a Seattle ma non farlo vedere più o farlo ricongiungere a Izzie. La terza opzione è sembrata la più plausibile per gli sceneggiatori. Sarebbe stato troppo crudele nei confronti di tutti, soprattutto della sua migliore amica Meredith e di sua moglie Jo ucciderlo".

Katherine Heigl tornerà in Grey's Anatomy?

A Heigl, che rivedremo molto presto in tv nella serie di Netflix L'estate in cui imparammo a volare in arrivo il prossimo 3 febbraio, è stato chiesto anche se tornerebbe in Grey's Anatomy come hanno fatto recentemente Patrick Dempsey e T.R. Knight (anche se solo in un sogno di Meredith ambientato su una spiaggia). L'attrice, infatti, ha lasciato la serie ormai oltre 10 anni fa, alla sesta stagione, e non ha mai voluto saperne di tornare tra i dottori del Grey Sloan Memorial Hospital. Stavolta, tuttavia, è sembrata più possibilista: "Per il momento sono molto concentrata sulla mia serie Netflix. Mai dire mai. Ma è una cosa poco probabile".

Grey's Anatomy, intanto, negli Stati Uniti è in pausa e tornerà in onda a marzo. In Italia, invece, vedremo il sesto episodio della stagione 17 su Fox e in streaming su NOW TV il prossimo 9 febbraio ma poi la serie si prenderà una nuova pausa visto che saremo in pari con la programmazione americana.