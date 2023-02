Grey’s Anatomy: Justin Chambers torna nella serie? L'indizio che ha fatto andare fuori di testa i fan

News Serie TV

L'interprete del dottor Alex Karev ha postato su Instagram una foto che molti hanno interpretato come un chiaro segnale del fatto che sarebbe pronto a tornare nel medical drama: ecco cosa sappiamo.

Grey's Anatomy, in onda da 20 anni, ci ha abituati a mille rivoluzioni nel cast: addii memorabili, partenze improvvise e ritorni inaspettati. Perciò non ci sorprenderebbe ritrovare, a un certo punto, Justin Chambers, l'interprete del dottor Alex Karev che ha lasciato la serie più di tre anni fa. Nelle ultime ore i fan del medical drama (in Italia disponibile con tutti gli episodi in streaming su Disney+) si sono allarmati quando lo stesso attore ha alimentato le voci di un suo possibile ritorno nei panni del chirurgo del Grey Sloan Memorial. Cosa c'è di concreto?

Grey's Anatomy: Il post di Justin Chambers che ha allarmato i fan

Su Instagram Justin Chambers ha condiviso una foto molto particolare che ha fatto credere a molti che un suo ritorno in Grey's Anatomy fosse imminente. L'attore ha postato l'immagine di un bicchiere per cappuccino ricoperto da un copritazza brandizzato con un'immagine recente di Grey's Anatomy in cui si vedono le sue ex co-star Chandra Wilson, Ellen Pompeo e James Pickens Jr. "Una tazza di Grey's", ha scritto Chambers nella didascalia della foto. Naturalmente in poche ore sono stati moltissimi commenti dei fan che hanno interpretato questo post come un annuncio indiretto.

Alex Karev tornerà in Grey's Anatomy?

Tuttavia la ben informata testata americana TVLine, citando una fonte molto vicina alla produzione del medical drama di ABC, assicura che non è previsto che Justin Chambers e il suo Karev tornino tra le corsie del Grey Sloan. Si è trattato, quindi, solo di molto rumore per nulla. C'è da dire, però, che da parte dell'attore non c'è stata né una conferma né una smentita. Chambers si è limitato a non rispondere ai molti commenti alimentando, di fatto, questo alone di mistero che si è creato attorno al suo post.

Perché Justin Chambers aveva lasciato la serie?

Ormai sono trascorsi più di tre anni da quando, a novembre 2019, Justin Chambers ha lasciato Grey's Anatomy quasi all'improvviso e tra mille polemiche. L'ultimo episodio in cui è stato presente è andato in onda senza che gli spettatori sapessero che quella fosse la sua ultima apparizione nella serie fino a quando la sua uscita di scena non è stata annunciata ufficialmente due mesi dopo. Solo a marzo 2020 è andanto in onda il suo episodio di addio a cui l'attore ha contribuito solamente con il voiceover, non apparendo di persona. Allora abbiamo appreso che Alex Karev aveva lasciato la moglie Jo per tornare insieme alla sua ex Izzie (Katherine Heigl) che intanto aveva avuto due figli concepiti con lui quando aveva congelato gli ovuli.

All'epoca, Chambers aveva spiegato di aver deciso di lasciare la serie di lungo corso per ridefinire i suoi ruoli come attore e le sue scelte professionali. Ma, come svelato da Page Six, dietro alla sua decisione ci sarebbero stati problemi personali di depressione e stress. In ogni caso, dopo la lunga esperienza in Grey's Anatomy, l'attore non ha accettato (o trovato) molte proposte di lavoro; lo abbiamo visto ricoprire un piccolo ruolo solo nella miniserie di Paramount+ The Offer, incentrata sul making of de Il Padrino.