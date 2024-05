Grey's Anatomy: Jason George pronto a tornare in corsia dopo la fine di Station 19

News Serie TV

Sarebbero in corso le trattative per offrire nuovamente un ruolo a tempo pieno in Grey's Anatomy all'interprete di Ben Warren, vista la conclusione dello spin-off dove ha recitato per sette stagioni.

Dopo la conclusione di Station 19, Jason George tornerà con molta probabilità nuovamente tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, cioè in Grey's Anatomy. Lo anticipa Deadline rivelando che sarebbero in corso trattative per fare in modo che l'interprete di Ben Warren, marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson), riprenda un ruolo regolare nella serie madre dove inizialmente recitava prima di trasferirsi nello spin-off.

Grey's Anatomy 21: Ben Warren ci sarà?

Station 19 si è appena conclusa negli Stati Uniti, con il finale di serie andato in onda il 30 maggio. Grey's Anatomy, come sappiamo, è stata però rinnovata per una ventunesima stagione e proprio in queste settimane sono in corso le trattative per rinnovare i contratti dei membri storici del cast e anche di quelli più recenti. Jason George ha recitato nel medical drama a partire dalla sesta stagione e ha ricoperto un ruolo regolare nelle stagioni dalla 12 alla 14 prima di trasferirsi a tempo pieno nello spin-off sui vigili del fuoco di Seattle. Al momento non è certo il suo ritorno nella serie madre, in quanto i rappresentanti di ABC E ABC Signature non hanno voluto commentare l'indiscrezione di Deadline.

Quali altri personaggi si trasferiranno da Station 19 a Grey's Anatomy?

L'eventuale ritorno di Ben Warren in Grey's Anatomy non sarebbe certo una cattiva idea, come pure quello di altri personaggi che abbiamo visto migrare dalla serie madre allo spin-off. È il caso, per esempio, di Stefania Spampinato che ha iniziato a interpretare Carina DeLuca inizialmente nel medical drama. Che possibilità ci sono di rivedere loro e altri nella ventunesima stagione della serie di ABC? Interpellata al riguardo, la showrunner Meg Marinis ha detto di essere aperta a tutte le possibilità. "Il modo in cui si concludono le loro storie in Station 19 mi aiuterà a determinare se vedrò o meno quei personaggi in Grey’s", aveva dichiarato Martinis qualche mese fa. E nel finale di Station 19 - senza fare troppi spoiler - la storia di Ben ha preso una direzione molto precisa che ci fa pensare che il suo destino sia proprio quello di ultimare la specializzazione in chirurgia tornando lì dove la sua storia è iniziata.