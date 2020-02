Grey's Anatomy: Il destino di Alex Karev verrà rivelato molto presto [SPOILER]

News Serie TV

I prossimi episodi daranno una spiegazione all'improvvisa uscita di scena di Justin Chambers.

L'improvviso addio a Grey's Anatomy di Justin Chambers, interprete fin dal primo episodio della serie dell'amato dottor Alex Karev, ha scosso poco più di un mese fa i fan del longevo medical drama. L'attore, che ha detto di aver lasciato la serie per ridefinire i suoi ruoli come attore e le sue scelte professionali, è apparso per l'ultima volta nell'ottavo episodio della stagione 16 senza che gli sceneggiatori potessero scrivere un degno finale per il suo personaggio. Per giustificare l'improvvisa assenza del dottor Karev, negli episodi successivi alcuni veloci dialoghi avevano spiegato agli spettatori che Alex si trovava in Iowa per prendersi cura della madre malata. Solo nell'ultimo episodio, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 13 febbraio, si è tornati a parlare del futuro di Alex Karev facendo presagire un finale poco felice per il suo personaggio.

La sorte di Karev: Le rivelazioni di Jo nell'episodio 13 [SPOILER]

Nel tredicesimo episodio della stagione 16, intitolato Save The Last Dance For Me, la moglie di Alex Jo (Camilla Luddington) si confida con Amelia (Caterina Scorsone) dicendole che Alex è ancora in Iowa e che non risponde alle sue chiamate. "Sta attraversando un brutto periodo e ha bisogno di tempo. Se non lo conoscessi, direi che si sta vendicando di quando fui io a dirgli di volere di meglio. Ma so che non farebbe mai una cosa del genere. Sono solo in ansia", dice Jo. Il riferimento è alla storyline riservata nella scorsa stagione al personaggio di Jo, caduta in depressione dopo aver scoperto di essere nata in seguito a uno stupro e, per questo, allontanatasi per un lungo periodo da Alex. Alla fine dell'episodio si vede Jo tornare a casa con la vana speranza di trovare lì il marito, cosa che non accade.

Come finirà la storia tra Alex e Jo? Le dichiarazioni della showrunner Krista Vernoff

Intervistata da Variety, la showrunner del medical drama Krista Vernoff ha anticipato che la scena vista nell'episodio 13 rappresenta solo il primo atto della storia che porterà allo svelamento del destino di Alex nei prossimi episodi. "Ci stiamo andando cauti, perché vogliamo provocare a Jo un po' di dolore alla volta", ha detto Vernoff. "Sveleremo, episodio dopo episodio, l'intera storia di Alex - ha continuato - ma ci servono tempo e qualche altro episodio per fare chiarezza". La sceneggiatrice ha promesso che la sorte di Alex verrà rivelata molto presto ma ha detto anche di non voler complicare troppo la vita al personaggio di Jo, che ha appena attraversato un momento di depressione. "Lo faremo, ma lo faremo il più delicatamente possibile. quindi ci vorrà un po'", ha spiegato.

Le reazioni dei fan

Intanto in rete molti fan hanno manifestato il loro disappunto. C'è chi si è lamentato per la spiegazione fin troppo sbrigativa e chi teme che il personaggio di Alex troverà la morte fuori dallo schermo. C'è poi chi proprio non accetta che Alex abbandoni Jo proprio come Izzie (Katherine Heigl) aveva fatto con lui.

Yall not gonna convince me Alex Karev is Ghosting Jo after what Izzie did to him im not buying it #GreysAnatomy — Catherine Monroe (@BrwnskinBeauty3) February 16, 2020

Congratulations to Krista Vernoff and the writers of #GreysAnatomy for turning a beloved original character's exit into a plot device and assassinating every ounce of Alex Karev's character development over 15 years.



Incredible job. Mind blowing. — amanda (@perfectlypdub) February 14, 2020

In attesa di conoscere maggiori dettagli sul destino dell dottor Alex Karev, ricordiamo che Grey's Anatomy tornerà anche in Italia con gli episodi inediti della stagione 16 a partire dal 24 febbraio su FoxLife e in streaming su NOW TV.