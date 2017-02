Grey's Anatomy: Ennesimo addio nel cast della serie tv

Un altro dottore sta per lasciare il Grey-Sloan Memorial Hospital. Il sito TVLine ha appreso da diverse fonti che Jerrika Hinton, interprete della Dott.ssa Stephanie Edwards dal 2012, non sarà un membro del cast regolare di Grey's Anatomy in un'eventuale ma molto probabile quattordicesima stagione.

Hinton (nella foto, vestita di rosso), che già lo scorso anno aveva cercato di intraprendere nuovi percorsi professionali unendosi al cast di un'altra serie di Shonda Rhimes, Toast, serie poi non ordinata da ABC, farà un passo indietro in seguito al suo recente ingaggio nel nuovo drama senza titolo che l'ideatore di Six Feet Under e True Blood Alan Ball sta preparando per HBO.

La nuova serie segue una famiglia multirazziale formata da un padre, un professore di filosofia; sua moglie, un avvocato; i loro tre figli adottivi, provenienti da Somalia, Vietnam e Colombia; e il loro unico figlio biologico. Apparentemente perfetto e progressista, in realtà questo nucleo nasconde spaccature profonde. E quando uno dei figli comincia a vedere cose che gli altri non possono vedere, ognuno comincia a chiedersi se abbia un disturbo mentale o la verità sia un'altra. Hinton interpreterà Ashley, uno dei figli adottivi, la mente dietro un sito di shopping online. Una rifugiata somala, Ashley è stata adottata dai Bishop in seguito alla morte di sua madre e alla deportazione di suo padre.

Ovviamente nessuna parola su come gli autori gestiranno l'assenza incombente di Stephanie, né è chiaro se gli impegni nella serie di HBO permetteranno in futuro all'attrice di tornare eventualmente in Grey's Anatomy come guest star. Il suo addio seguirà quelli di Sara Ramirez, Patrick Dempsey e Sandra Oh solo negli ultimi due anni.