Grey's Anatomy e Station 19 tornano a marzo con un nuovo crossover: Il concitato trailer

Il medical drama creato da Shonda Rhimes e il suo spin-off si incrociano ancora una volta in un episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Sono medici o detective? Quando Grey's Anatomy e Station 19 torneranno in onda negli Stati Uniti il prossimo 11 marzo rispettivamente con la diciassettesima e la quarta stagione, i protagonisti saranno alle prese con un caso piuttosto complicato che ha preoccupato il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) fin dalla scorsa stagione. Come si capisce dal trailer del crossover evento nel quale le storie dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital e quelle dei vigili del fuoco della caserma 19 si incroceranno ancora una volta, DeLuca dovrà affrontare la trafficante di minori che ha rivisto e riconosciuto alla fine del sesto episodio della stagione 17 di Grey's Anatomy.

Grey's Anatomy e Station 19: Il promo del nuovo crossover

Nel promo - che ci avverte che rimarremo col fiato sospeso dall'inizio alla fine del crossover - vediamo Andrew e sua sorella Carina (Stefania Spampinato, ora trasferitasi a tempo pieno in Station 19) inseguire la donna con i capelli rossi che DeLuca aveva smascherato come una trafficante di minori verso la fine della scorsa stagione di Grey's Anatomy. La storia, una delle tante rimaste in sospeso a causa della chiusura anticipata della stagione per via della pandemia, è tornata centrale nei nuovi episodi dopo che alcune adolescenti sono state salvate dai vigili del fuoco di Station 19 e portate in ospedale. "Ho bisogno che tu venga qui ora perché la stiamo seguendo", dice Andrew al telefono a Ben Warren (Jason George). "Queste persone potrebbero essere davvero pericolose", risponde dopo il Capitano Maya Bishop (Danielle Savre). Alla fine, sentiamo la voce preoccupata del dottor Webber (James Pickens Jr.) dire alla Bailey (Chandra Wilson): "Sta succedendo qualcosa". E Meredith? Sfortutamente la vediamo ancora sulla spiaggia che ha immaginato in sogno mentre era sedata a causa del Covid-19. Le sorprese, siamo sicuri, non sono ancora finite.