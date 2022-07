Grey's Anatomy, continua la parata di volti nuovi: Nel cast della stagione 19 anche Adelaide Kane

News Serie TV

È la quarta a unirsi al cast del medical drama con il ruolo di un nuovo specializzando.

È siamo a quattro! Il medical drama di successo Grey's Anatomy ha ingaggiato la star di Reign Adelaide Kane per il ruolo di una nuova specializzanda nella stagione 19, che negli Stati Uniti debutterà su ABC il 6 ottobre.

Grey's Anatomy 19: Il ruolo di Adelaide Kane

Conosciuta anche per i suoi trascorsi in C'era una volta e SEAL Team, Kane interpreterà Jules Millin, una specializzanda di chirurgia al primo anno che, sebbene sia stata cresciuta da artisti/hippy ligi al consumo di sostanze stupefacenti, in qualche modo è emersa come l'unica vera adulta della famiglia. Poiché ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei suoi genitori, Jules può sembrare un po' prepotente, ma in lei albergano buoni sentimenti. Non ha paura di infrangere le regole per salvare una vita, e questo a volte la mette nei guai.

L'ingaggio della Kane nella stagione 19 di Grey's Anatomy (in Italia la serie è disponibile in streaming su Disney+) segue di poco quelli di Alexis Floyd (Inventing Anna), Niko Terho (The Thing About Harry) e Midori Francis (Dash & Lily) per i ruoli di altrettanti specializzandi di chirurgia al primo anno. Rispettivamente: Simone Griffin, una ragazza di successo, divertente e scaltra che non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale; Lucas Adams, la simpatica e piacente pecora nera della sua famiglia, che vuole dimostrare di essere un bravo chirurgo pur non avendo i voti per competere con gli altri; e Mika Yasuda, una ragazza schiacciata dal peso dei prestiti studenteschi che, abituata a sentirsi trascurata e sottovalutata perché cresciuta con otto fratelli, è combattiva e sicura di poter riuscire a superare il programma e raggiungere la vetta.