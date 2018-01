Grey’s Anatomy: Bethany Joy Lenz sarà la fidanzata di...

Emergono nuovi dettagli del personaggio che la star di One Tree Hill Bethany Joy Lenz interpreterà nei prossimi episodi della stagione 14 di Grey's Anatomy.

Vista più di recente in Colony, ad ottobre Lenz aveva firmato con ABC per apparire in un arco di episodi nei panni di una giovane donna di nome Jenny. Finora, questo era tutto ciò che si sapeva del nuovo personaggio, ma una fonte vicina alla produzione rivela ora a TVLine che Jenny è la fidanzata di Paul (la guest star Matthew Morrison), il marito violento della Dott.ssa Jo Wilson.

Negli Stati Uniti, Grey's Anatomy tornerà con i restanti episodi della quattordicesima stagione questo giovedì. In Italia, invece, la programmazione ripartirà a marzo su FoxLife.