Grey's Anatomy: Ben è un vigile del fuoco nelle prime foto dello spin-off

Sebbene non abbia ancora un nome, l'annunciato nuovo spin-off di Grey's Anatomy incentrato su una squadra di vigili del fuoco di Seattle continua a muovere i primi passi in vista del debutto in primavera su ABC dei 10 episodi ordinati. Poco prima di allora, a marzo, i personaggi, le loro dinamiche e le storie della nuova serie saranno introdotti in un episodio della serie principale, di fatto il backdoor pilot, del quale Entertainment Weekly ha diffuso le prime foto ufficiali.

Gli scatti ritraggono Ben Warren (Jason George, l'unica star di Grey's Anatomy coinvolta regolarmente nello spin-off) vestire l'uniforme del vigile del fuoco accanto ad alcuni degli altri protagonisti, il carismatico Jack (Grey Damon), la collega Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) e il capitano Pruitt Herrera (Miguel Sandoval). "Sembra che Ben sia perennemente al punto di partenza", ha detto George a proposito di come il suo personaggio gestirà la nuova professione. "Quest'uomo era terribilmente spaventato dal fuoco, e ora lo combatterà per guadagnarsi da vivere".

Su cosa tutto questo significherà per il suo matrimonio con Miranda Bailey (Chandra Wilson), George ha detto: "La cosa mi preoccupa. Mi hanno detto: 'Beh, probabilmente fai bene ad esserlo, perché sono sicuro che Bailey lo sarà'... Potrà andare in due modi: sarà causa di stress, forse finendo con l'allontanarli, oppure troveranno il modo di superarlo. Se così fosse, a chi non piacerebbe un tizio con la divisa da pompiere? Non c'è nessun aspetto negativo nell'essere sposato con un pompiere, tranne il fatto che ti svegli ogni giorno terrorizzato che possa non tornare a casa".