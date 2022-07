Grey's Anatomy arruola Alexis Floyd da Inventing Anna nella stagione 19

News Serie TV

L'attrice reciterà a tempo pieno nei nuovi episodi del medical drama in arrivo in autunno su ABC e, in Italia, su Disney+.

L'universo Shondaland continua a espandersi e a contaminarsi, come da tradizione. L'ultima artista a passare da una serie targata Shonda Rhimes all'altra è Alexis Floyd, vista nei mesi scorsi nella miniserie Netflix Inventing Anna. L'attrice ha firmato per ricoprire un ruolo regolare nella prossima stagione di Grey's Anatomy, la numero 19.

Grey's Anatomy 19: Il personaggio di Alexis Floyd

In Inventing Anna Alexis Floyd ha interpretato Neff Davis, una delle amiche di Anna Delvey, la finta ereditiera e truffatrice interpretata da Julia Garner. Secondo Deadline, in Grey's Anatomy interpreterà Simone Griffin, una nuova specializzanda di chirurgia al primo anno che è di successo, divertente e furba. Simone è cresciuta a Seattle ma non ha mai voluto lavorare alla Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale con l'ospedale. "Grey's Anatomy, come tutto il canone di Shonda, è una serie che ridefinisce il genere e che storicamente si impegna nel rappresentare la diversità e la vulnerabilità", ha detto Floyd a Deadline. "Unirsi al cast nella sua diciannovesima stagione è un onore incommensurabile e, semplicemente, sarà un divertimento sfrenato".

Negli Stati Uniti, su ABC, la diciannovesima stagione di Grey's Anatomy debutterà il 6 ottobre. In Italia arriverà successivamente in prima visione in streaming su Disney+ .