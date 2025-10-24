Grey's Anatomy 22: Un nuovo promo anticipa il ritorno di un altro volto noto e amato della serie (SPOILER)

News Serie TV

Non solo Kelly McCreary e Kate Burton: nella stagione 22 di Grey's Anatomy rivedremo anche un altro personaggio assente da lungo tempo sugli schermi. Scoprite di chi si tratta guardando il promo del quarto episodio.

La ventiduesima stagione di Grey's Anatomy sta regalando ai fan un continuo viaggio tra passato e presente, riportando sullo schermo alcuni dei volti più amati della serie. I nuovi episodi sono ancora inediti in Italia e arriveranno prossimamente su Disney+ pertanto, se non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura perché seguiranno spoiler.

Dopo il ritorno di Kelly McCreary nei panni di Maggie Pierce (che nel secondo episodio ha rivelato di essere incinta) e la breve ma emozionante apparizione di Kate Burton nuovamente nei panni di Ellis Grey, il medical drama di Shonda Rhimes continua a sorprendere. E stavolta lo fa con un altro graditissimo ritorno: Jesse Williams, interprete del dottor Jackson Avery, è apparso nel promo del quarto episodio, che potete vedere qui sotto.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/grey-s-anatomy/22/video/?vid=48223" title="Grey's Anatomy: Stagione 22: Goodbye Horses, Il Trailer Ufficiale del quarto episodio - HD">Grey's Anatomy: Stagione 22: "Goodbye Horses", Il Trailer Ufficiale del quarto episodio - HD</a>

Grey's Anatomy: Ancora ritorni nella stagione 22

Nel terzo episodio, andato in onda questa settimana negli Stati Uniti, i telespettatori hanno ritrovato anche Scott Speedman (Nick Marsh) e Sophia Bush (Cass). Ma la vera sorpresa è arrivata proprio con il promo del quarto episodio che ha svelato il ritorno del dottor Avery.

Jesse Williams in Grey's Anatomy: La storia di Jackson Avery continua

Il dottor Avery, ex chirurgo plastico e membro della potente famiglia Harper Avery, riapparirà nell'episodio 4 (in onda giovedì 30 ottobre su ABC) come guest star. La sua ultima apparizione risale alla stagione 21, ma la sua presenza nel mondo di Grey's Anatomy è radicata molto più a fondo: Williams è stato infatti un volto regolare della serie dalla sesta alla diciassettesima stagione, prima di lasciare lo show per dedicarsi a nuovi progetti, tra cui uno spettacolo teatrale a Broadway, la partecipazione alla serie Only Murders in the Building e il recente drama di Prime Video Hotel Costiera, girato in Italia. Solo qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di ospitare proprio a Roma l'attore, arrivato per partecipare alla premiere della serie e promuoverla con i suoi colleghi. Ma, a quanto pare, la storia del suo personaggio in Grey's Anatomy non è può considerarsi affatto conclusa.

Nel breve scambio mostrato nel trailer, Meredith e Jackson si ritrovano dopo tanto tempo: lui la provoca citando la pubblicazione dei risultati sulla ricerca dell'Alzheimer aggiungendo, con tono pungente, che forse invece di nascondersi per tutta l'estate avrebbe potuto occuparsi di questo. Il dialogo lascia intendere che tra i due non mancheranno scintille.

Le anticipazioni dei prossimi episodi

Il promo anticipa inoltre un altro momento molto atteso dai fan: la nascita delle gemelle di Jo (Camilla Luddington) e Link (Chris Carmack). Vediamo i due mentre si trovano all'esterno dell'ospedale, con Jo che esclama di pensare che le si siano rotte le acque, mentre Link (finalmente dimesso dopo essere sopravvissuto all’esplosione del finale della stagione 21) appare in piedi e in salute. La showrunner Meg Marinis ha già confermato che i bambini nasceranno entro la fine della stagione. Non ci resta che aspettare per capire quali altre sorprese ci riserverà Grey's Anatomy.