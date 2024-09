Grey's Anatomy 21: Floriana Lima spunta dal passato di Owen

News Serie TV

I nuovi episodi del medical drama debutteranno negli Stati Uniti il 26 settembre.

Il passato, quando ritorna, raramente è portatore di buone notizie e questioni risolte. L'attrice di Un milione di piccole cose Floriana Lima si è unita al cast della stagione 21 di Grey's Anatomy con il ruolo di Nora, un'amica d'infanzia del Dott. Owen Hunt e di sua sorella Megan.

Grey's Anatomy 21: Conosciamo meglio Nora

Il nuovo personaggio è descritto come una mamma devota e da poco divorziata la quale è determinata a superare questo momento difficile non solo per il bene dei suoi figli, anche per vedere cosa il prossimo capitolo della sua vita ha in serbo per lei. Ciò si rivelerà un'impresa non da poco quando, nel secondo episodio della stagione 21 (in onda negli Stati Uniti su ABC il 3 ottobre), pericolose complicazioni faranno seguito a un intervento chirurgico di routine eseguito in un ospedale diverso dal Grey Sloan.

Secondo The Hollywood Reporter, Lima si fermerà in Grey's Anatomy e interagirà con il personaggio interpretato da Kevin McKidd per più di un episodio. Per ora non è chiaro invece se questo ritorno dal passato di Owen riporterà nella serie anche Abigail Spencer, vista l'ultima volta nei panni di Megan Hunt nella stagione 18. Oltre che per Un milione di piccole cose, l'attrice è conosciuta in tv per i suoi precedenti ruoli in The Punisher, Lethal Weapon e Supergirl, nella quale ha diviso il set con l'ex star del medical drama Chyler Leigh.