Grey's Anatomy 20: Arizona Robbins fa la storia nel promo dell'episodio che la vedrà tornare protagonista

Il 4 aprile negli Stati Uniti va in onda l'episodio in cui Jessica Capshaw torna come guest star: ecco il trailer e qualche anticipazione.

La dottoressa Arizona Robbins torna al Grey Sloan Memorial Hospital per fare la storia. Lo dice lei stessa nel promo del prossimo episodio di Grey's Anatomy, il quarto della ventesima stagione, in onda negli Stati Uniti il prossimo 4 aprile. Guardatelo qui sotto mentre siamo ancora in attesa della data d'uscita italiana dei nuovi episodi del medical drama che da noi saranno disponibili prossimamente su Disney+.

Grey's Anatomy 20: Le anticipazioni sul ritorno di Arizona

Finora sapevamo soltanto che la dottoressa Robbins, interpretata da Jessica Capshaw, sarebbe tornata come guest star per trattare "un caso particolarmente complicato". Ora la vediamo parlare con Miranda Bailey (Chandra Wilson) di fronte agli specializzandi e spiegare di cosa si occuperà. "Alcuni mesi fa ho iniziato una sperimentazione clinica in cui si opera sul cervello del bambino prima del parto", rivela Arizona. "Chi vuole fare la storia?", chiede poi ai giovani medici. Sempre in questo episodio, poi, gli specializzandi vengono interrogati a proposito dei loro errori passati e Teddy (Kim Raver) torna lentamente al lavoro dopo aver affrontato i suoi problemi di salute.

Avremo aggiornamenti su Callie e Arizona?

Jessica Capshaw torna in Grey's Anatomy quasi 6 anni dopo l'uscita di scena del suo personaggio, alla fine della stagione 14. Il chirurgo pediatrico Arizona Robbins aveva lasciato Seattle per trasferirsi a New York, affinché sua figlia potesse stare più vicina all'altra madre, la Dott.ssa Callie Torres (Sara Ramirez). I fan sperano che questa sia l'occasione per avere aggiornamenti su Arizona e Callie, ma dovremo aspettare per saperne di più. Per quanto ne sappiamo, Sara Ramirez non apparirà nell'episodio ma è possibile che vengano fatti dei riferimenti a Callie. Le "Calzona", come vengono affettuosamente chiamate dai fan, saranno tornate insieme? Nel caso questo non sarebbe certo il primo ricongiungimento di una coppia di Grey's Anatomy off-screen dopo quelli di Jackson (Jesse Williams) e April (Sarah Drew) e di Alex (Justin Chambers) e Izzie (Katherine Heigl).