Grey's Anatomy 18: Un altro attore è pronto a lasciare la serie? L'indiscrezione

Sembra che un altro membro regolare del cast del medical drama stia per dire addio alle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital: ecco di chi si tratta (ma attenzione agli SPOILER).

Grey's Anatomy si prepara al prossimo (ennesimo) addio. Il ben informato Deadline anticipa una notizia bomba: un altro membro del cast principale della serie starebbe per fare le valigie nell'episodio in onda la prossima settimana negli Stati Uniti, il decimo della stagione 18 (in Italia invece, lo ricordiamo, la serie tornerà con i nuovi episodi su Disney+ il 23 marzo). Se non volete sapere di chi si tratta e se preferite non avere spoiler sull'episodio 9 ancora inedito da noi, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Grey's Anatomy 18: Ecco quale personaggio sta per uscire di scena (SPOILER)

Secondo Deadline, sarà l'interprete del dottor Cormac Hayes, Richard Flood, a lasciare il medical drama la prossima settimana (al momento né ABC né la casa di produzione Shondaland hanno voluto commentare l'indiscrezione). Dopo essere sopravvissuto all'incidente d'auto che lo ha visto coinvolto insieme a Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) nel midseason finale, Hayes nell'episodio andato in onda ieri sera negli USA ha rassegnato le dimissioni alla Bailey (Chandra Wilson) e le ha manifestato l'intenzione di tornare in Irlanda con i suoi figli. La sua decisione, abbiamo appreso, ha a che fare con la richiesta che gli aveva fatto Owen quando era in pericolo di vita: assistere i veterani fornendo loro farmaci per farli morire assistiti da un medico. Sappiamo ora che anche Owen è sopravvissuto all'incidente, ma Hayes si è trovato nella difficile situazione di decidere se denunciare Owen o rischiare di perdere la sua licenza medica e quindi ha preferito lasciare Seattle.

L'esperienza di Richard Flood in Grey's Anatomy

Flood è arrivato in Grey's Anatomy nella stagione 16 con il ruolo ricorrente del chirurgo pediatrico Cormac Hayes, vedovo con due figli, ed è stato promosso a regolare nella stagione 17. Per un certo periodo è stato molto vicino a Meredith (Ellen Pompeo) ma la trama di una loro potenziale storia d'amore è stata interrotta dalla pandemia. Nella stagione 18 è stato protagonista, per qualche episodio, di un potenziale triangolo amoroso con Meredith e il suo nuovo interesse amoroso, Nick (Scott Speedman). Ma evidentemente gli sceneggiatori hanno preferito concentrare le attenzioni sulla coppia Meredith-Nick.