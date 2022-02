Grey's Anatomy 18: La showrunner anticipa "un grande evento" in vista dell'episodio numero 400

News Serie TV

L'ultimo episodio della diciottesima stagione rappresenterà un altro bel traguardo per il medical drama di ABC e gli sceneggiatori hanno in mente qualcosa di speciale: ecco cosa sappiamo.

La longeva Grey's Anatomy, in onda dal lontano 2005, sta per raggiungere l'ennesimo traguardo: l'ultimo episodio della stagione 18, il ventesimo, sarà esattamente l'episodio numero 400 della serie. Per quest'occasione speciale la showrunner Krista Vernoff sta preparando un "grande evento", così come era stato fatto per il 200° e il 300° episodio.

Grey's Anatomy 18: Un finale di stagione speciale

Vernoff ha osservato che se tutto andrà come previsto il finale della stagione 18 di Grey's Anatomy coinciderà con il 400° episodio che sarà un vero e proprio episodio evento, "un evento piuttosto grande", ha detto la showrunner a TVLine. "Se non ci saranno ulteriori ritardi a causa del Covid e non saremo costretti a rinunciare a un episodio. E questo è un grande 'se'", ha aggiunto. Le aspettative, però sono alte. Ricorderete che nel 200° episodio, il quarto della decima stagione, i dottori del Grey Sloan Memorial erano stati coinvolti in un party di beneficenza per salvare l'ospedale; nel 300°, il settimo della quattordicesima stagione scritto dalla stessa Vernoff, era stato un omaggio a tutti i personaggi che avevano fatto la storia della serie. Cosa accadrà nel 400°? "Non faremo certo un musical in bianco e nero. Ma sarà un evento piuttosto grande", ha assicurato la showrunner. Speriamo, a questo punto, di rivedere qualche altro personaggio dal passato ma, trattandosi anche del finale di stagione, aspettiamoci anche qualche catastrofe o un cliffhanger, come al solito.

Intanto Grey's Anatomy tornerà con i nuovi episodi della stagione 18 il 24 febbraio negli Stati Uniti su ABC mentre in Italia giusto un mese dopo, il 23 marzo, in streaming su Disney+ .