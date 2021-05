Grey's Anatomy 17, ennesimo addio: Un altro attore esce di scena (SPOILER)

News Serie TV

Nell'episodio del medical drama andato in onda ieri sera negli Stati Uniti, i fan hanno dovuto salutare non uno ma ben due personaggi: ecco chi altro non rivedremo dalla prossima stagione.

Non è stata una stagione facile, la diciassettesima, per Grey's Anatomy: i ritardi, le lunghe pause, la pandemia, una storyline sicuramente difficile - come quella a tema Covid - che ha attraversato l'intera stagione rendendo diversi episodi poco digeribili hanno messo a dura prova la pazienza dei fan. Il peggio, però, è arrivato nella seconda metà di stagione quando gli spettatori hanno dovuto dire addio prima al personaggio del dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) - che gli sceneggiatori hanno fatto morire con una mossa che appare ancora piuttosto incomprensibile - e poi a uno degli attori di lungo corso della serie, Jesse Williams alias il dottor Jackson Avery. Infine, nell'episodio in onda ieri sera negli Stati Uniti, un'altra doccia fredda: abbiamo appreso che un altro personaggio regolare uscirà di scena. Se non volete leggere ulteriori anticipazioni vi invitiamo a non proseguire con la lettura perché seguiranno spoiler.

Grey's Anatomy: Ecco quale dottore non vedremo più da regolare (SPOILER)

Come riportato da Deadline, oltre a Jesse Williams anche Greg Germann - l'interprete del neurochirurgo Tom Koracick - lascerà la serie alla fine di questa stagione (l'ultimo episodio andrà in onda su ABC giovedì 3 giugno). L'episodio in onda ieri sera, il quindicesimo, è stato il suo ultimo episodio come regolare e la sua storia è stata collegata a quella di Jackson che aveva deciso di trasferirsi a Boston per aiutare, con la sua fondazione, i meno fortunati e cercare di cambiare un sistema sanitario iniquo. Koracick, che in questa stagione è stato uno dei protagonisti che ha combattuto contro il Covid, ha deciso di unirsi a Jackson e di seguirlo quindi a Boston. L'attore tuttavia, pur non essendo più nel cast fisso della serie, potrebbe tornare sporadicamente in futuro come guest star.

Le dichiarazioni di Krista Vernoff e di Greg Germann

Greg Germann, noto soprattutto per il ruolo di Richard Fish in Ally McBeal, è approdato a Grey's Anatomy nel ruolo del dottor Koracick - un neurochirurgo brillante ma altrettanto arrogante - nella quattordicesima stagione come ricorrente. È stato promosso a regolare all'inizio della stagione 16 e ha fatto parte di un triangolo amoroso che coinvolgeva anche Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd). "Aver lavorato con tutte le persone incredibilmente talentuose coinvolte in Grey's negli ultimi anni è stato un vero privilegio", ha detto Germann a Deadline. "Un grande grazie ai fan perché è stata davvero un'esperienza condivisa!". "Greg Germann è vero genio e siamo così fortunati di aver avuto il suo talento nella nostra serie in questi ultimi anni. Greg ci mancherà terribilmente, ma abbiamo in programma di rivedere ancora Tom Koracick!", ha aggiunto la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff in una dichiarazione.