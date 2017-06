Greek: Freeform rinuncia al film tv revival

Terribile dietrofront di Freeform: gli ex studenti della Cypress-Rhodes University non stanno per riunirsi. Secondo TVLine, la rete via cavo ha abbandonato i piani per riportare in onda il teen dramedy Greek con un film tv ambientato cinque anni più tardi, durante le festività natalizie.

La notizia dello sviluppo di Greek: The Reunion risale alla primavera dello scorso anno. Mentre un portavoce di Freeform non ha voluto spiegare le ragioni della rinuncia, l'ideatore della serie Sean Smith ha rilasciato una dichiarazione nella quale si dice sorpreso e deluso. "Ho consegnato la sceneggiatura a Freefom a febbraio e sembravano amarla abbastanza da voler andare avanti", ha spiegato. "Abbiamo sentito il cast. All'epoca a Freeform mi dissero che non avevano i soldi per farlo quest'anno... che probabilmente avremmo potuto farlo il prossimo. Poi ho saputo da TVLine che siamo stati definitivamente messi da parte. Ovviamente sono deluso, ma grato per il tempo trascorso nuovamente con quei personaggi. Mi dispiace non poter condividere quel lavoro con i fan".

Greek andò in onda per quattro stagioni tra il 2007 e il 2011, lanciando le carriere di Spencer Grammer, Scott Michael Foster, Jake McDorman e Amber Stevens West, di recente coinvolti rispettivamete in Rick and Morty, Crazy Ex-Girlfriend, Limitless e The Carmichael Show. Al momento non è chiaro se Smith e gli altri produttori esecutivi cercheranno di vendere il revival altrove.