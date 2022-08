Grant Gustin sulla chiusura di The Flash: "Felice di finire alle nostre condizioni"

News Serie TV

La serie si concluderà nel 2023 con una nona e ultima stagione lunga solo 13 episodi.

Alcuni giorni dopo la notizia che The Flash, una delle serie supereroistiche di maggior successo dell'ultimo decennio, si concluderà con la prossima, nona stagione, il suo protagonista Grant Gustin è emerso su Instagram con un video per esprimere e condividere con i fan il suo stato d'animo e i suoi pensieri sulla decisione di concludere la storia di Barry Allen/Flash proprio ora.

La fine di The Flash: Le parole di Grant Gustin

L'attore 32enne ha esordito dicendo che ha trascorso "quasi 10 anni incredibili interpretando questo personaggio e facendo parte di questa serie con un cast e un team straordinari, e tutto l'amore ricevuto da voi, i fan, le persone che amano la serie. Questo è l'unico motivo per cui siamo stati in grado di andare avanti così a lungo". E ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di poterlo fare ancora una volta, finire alle nostre condizioni. Mi godrò ogni minuto, finché potrò. Non potrei essere più onorato di essere associato a questo personaggio, probabilmente per il resto della mia vita e della mia carriera. È davvero un grande onore. Grazie ancora per averci supportato. Spero che quest'ultima stagione vi piaccia. So che mi divertirò a farla".

La scorsa settimana, quando The CW ha annunciato che The Flash terminerà il suo racconto con la nona stagione, in onda nella prima metà del 2023, la rete ha rivelato per la prima volta che questa si comporrà di soli 13 episodi. Inoltre, nei suoi profili social, ne ha parlato come la fine del media franchise di successo Arrowverse nonostante resterebbe Superman & Lois, sempre che venga rinnovata per un ulteriore ciclo di episodi dopo il prossimo.