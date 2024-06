Grace Van Patten sostituisce Margaret Qualley nella miniserie su Amanda Knox

News Serie TV

Al progetto, creato dalla sceneggiatrice di This is Us K.J. Steinberg, lavorano come produttrici esecutive anche Monica Lewinsky e la stessa Knox.

Amanda Knox, su Hulu, avrà il volto dell'attrice di Tell Me Lies Grace Van Patten. Il ruolo da protagonista nella miniserie che ripercorrerà il delitto di Perugia è stato riassegnato, infatti, dopo l'uscita di scena di Margaret Qualley (Maid), inizialmente scelta per interpretare la Knox. Quest'ultima ha dovuto rinunciare al progetto a causa di un conflitto d'impegni e qui è entrata in gioco, dopo un recasting, Van Patten.

Amanda Knox: I primi dettagli della miniserie di Hulu

La miniserie, ordinata ufficialmente dal servizio di video in streaming statunitense Hulu, è ancora senza titolo, avrà 8 episodi ed è creata da KJ Steinberg, già produttrice di This Is Us e creatrice di Mistresses. Finora è stata diffusa soltanto una brevissima sinossi che recita: "Il progetto racconterà di come Knox sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e della sua odissea per liberarsi durata 16 anni". Al centro del racconto, quindi, ci sarà proprio l'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1°novembre 2007.

La storia sarà però raccontata dal punto di vista di quella che è stata a lungo la principale sospettata, cioè proprio Amanda Knox. Quest'ultima è coinvolta in prima persona come produttrice esecutiva del progetto insieme al premio Emmy Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale), a Monica Lewinsky e ad altri. Le riprese, stando a quanto trapelato, dovrebbero iniziare il prossimo ottobre (e al momento non è chiaro se verrà girata anche in Italia). Nel nostro Paese probabilmente uscirà prossimamente in streaming su Disney+.

Dove abbiamo già visto Grace Van Patten

Per Van Patten si tratta di un ritorno su Hulu, visto che l'attrice ha recitato in passato già in altre serie disponibili sulla piattaforma: non solo in Tell Me Lies (che tornerà con una seconda stagione, in Italia su Disney+) ma anche nella prima stagione di Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman (in Italia disponibile su Prime Video). Altre serie in cui ha lavorato sono Maniac, Boardwalk Empire e I Soprano.